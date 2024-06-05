Допустила ошибку: женщину заставили отдать выигрыш в $1,3 млн экс-супругу

После того, как стало известно, что женщина стала победительницей лотереи, она решила развестись с мужем. Лотерейный билет она передала матери.

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Жительница Калифорнии в США выиграла в лотерею джекпот в размере 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов). Впрочем, на момент выигрыша она была в стадии развода, поэтому решила скрыть выигрыш от мужа. Через несколько лет она за это поплатилась. Об этом пишет Daily Star.

Жительница Калифорнии Дениз Росси решила развестись со своим давним мужем Томасом Росси после 25 лет брака, всего через 11 дней после того, как стала лотерейным миллионером. О выигрыше она решила умолчать.

Бывший муж узнал о неожиданной прибыли через несколько лет после их развода в 1996 году, когда он случайно наткнулся на письмо от компании, которая выдавала единовременные выплаты победителям лотерей. В письме, адресованном его бывшей жене, утверждалось, что это "помогло сотням победителей лотерей, как вы, по всей стране получить единовременную выплату на текущую стоимость их будущих ежегодных платежей в лотерею".

Суд установил, что Дениз незаметно отправила оригинал выигрышного чека на адрес своей мамы. Когда ее спросили, почему она подала на развод так быстро после того, как получила большой приз, Дениз ответила, что мечтала о выходе из брака несколько лет.

Судья обязал Дениз выплатить своему бывшему мужу 65 лет 20 ежегодных платежей в размере 52 611 фунтов стерлингов (66 800 долларов), что равно стоимости всего ее выигрыша.

Напомним, что 21-летний студент выиграл в лотерею $28 миллионов. По совету специалистов, американец инвестировал большую часть выигрыша в акции, облигации и паевые фонды, чтобы обеспечить себя до конца жизни.