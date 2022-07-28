Смартфон Doogee получил впечатляющий аккумулятор - емкость 12 000 мАч (фото)

Новая модель "неубиваемого" смартфона обеспечивает защиту военного уровня, а стоит всего 339 долларов.

Смартфоны китайской компании Doogee могут пережить падение с высоты, попадание в воду, не боятся пыли и песка. Недавно была презентована новинка — смартфон S89 Pro, который, по заявлению разработчиков, "обеспечивает защиту военного уровня, имеет приемлемую цену и просто "чудовищную" батарею". Подробности опубликовало издание newatlas.com.

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Аппарат получил 6,3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ (1080 x 2340 пикс.) и соотношением сторон 19:9. Экран покрыт устойчивым к царапинам стеклом Corning Gorilla Glass. Телефон имеет защиту уровня IP68 и IP69K от попадания воды/пыли. Кроме того, он сертифицирован в соответствии со стандартами повышенной прочности MIL-STD-810H, а это означает, что его можно полностью погружать в воду не менее чем на 30 минут, он способен выдерживать брызги под давлением, не боится падения с высоты 1,5 м на бетон, и будет продолжать работать в экстремальных погодных условиях или на большой высоте.

Технические характеристики смартфона S89 Pro

Чип: Helio P90 / Восьмиядерный / 2,1 ГГц / 12 нм

Экран: 6,3-дюймовый ЖК, FHD+

Камера: тройная с ИИ (64 МП + 20 МП + 8 МП)

Камера ночного видения: SONY IMX350, 20-мегапиксельная

Фронтальная камера: Samsung 16 МП

Батарея: емкость 12000 мАч

Память: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ/UMCP

Сертификаты: IP68/IP69K/MIL-STD-810H

Сканер отпечатков пальцев: +

NFC поддержкой Google Pay: +

Покрытие экрана: Corning Gorilla Glass

Операционная система: Андроид 12.0

Чипсет, благодаря которому работает телефон, — среднего уровня. Это Helio P90 от MediaTek с 8-ядерным процессором, встроенной графикой и поддержкой 4G LTE, Bluetooth 5.0 и 802.11n Wi-Fi. Защищенный смартфон поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти (с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью microSD), а также имеет боковой датчик отпечатков пальцев для разблокировки одной рукой.

[ + – ] Новые смартфоны от компании Doogee Фото: Doogee

Но настоящим хитом смартфона Doogee S89 Pro стала батарея чудовищной емкости — 12 000 мАч, которая, как сообщается, обеспечивает "несколько дней" использования на одном заряде. В комплект поставки входит зарядное устройство на 65 Вт. Подобные модели зарядок выпускаются все реже.

На задней панели "неубиваемого" смартфона нашлось место для тройной камеры: 64-мегапиксельная основная F1.8, 20-мегапиксельный модуль ночного видения F1.8 на основе датчика изображения Sony IMX350 и 8-мегапиксельный широкоугольный объектив F2.2, который можно использовать для макросъемки.

ИИ может автоматически оптимизировать настройки камеры для 13-ти различных режимов, включая портретные снимки, пейзажные сцены, ночные виды и фотографии домашних животных. На передней панели также есть 16-мегапиксельная селфи-камера, оснащенная функциями, поддерживаемыми искусственным интеллектом.

Телефон с двумя SIM-картами работает под управлением операционной системы Android 12 и будет продаваться по цене 339 долларов США.

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