Apple начала делать скидки на свои премиальные смартфоны iPhone 13 Pro

Компания хочет "стимулировать" продажи некоторых своих гаджетов, в том числе и телефона премиум-класса, в Китае.

Обычно компания Apple не делает никаких скидок. Но недавно вдруг решила сделать исключение для китайских пользователей и объявила об акции. Об этом сообщает Bloomberg.

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Недавно стало известно, что в Китае смартфоны iPhone 13 Pro в течение 4-х дней будут продаваться на $89 дешевле. Модели с памятью объемом 128 ГБ продавались за 999 долларов, а модификации 256 ГБ — за 1099 долларов. Теперь китайские покупатели могут существенно сэкономить, и не только на телефонах, потому что и на другие девайсы предусмотрены скидки. Так, задешево можно будет приобрести определенные акционные модели беспроводных наушников AirPods и смарт-часов Apple Watch.

Акция продлится всего 4 дня — с 29 июля по 1 августа 2022 года включительно. Еще одним условием является то, что клиент должен будет рассчитаться, используя любую китайскую платежную систему, например, Alipay.

Издание сообщает, что в июне компания Apple поставила на китайский рынок довольно большое количество своей брендовой электроники, но уже в июле решила устроить акцию. Журналисты полагают, что в компании не уверены, смогут реализовать технику в полном объеме, так как покупательская способность многих людей находится все еще на уровне, недотягивающем до доковидного. Также производитель надеется избавиться таким образом от складских запасов, ведь осенью, как обычно, марка презентует новинки, а не распродав "старые" модели, зайти на рынок с новыми будет куда сложнее.

В аналитической компании Canalys отметили, что по итогам второго квартала 2022 года мировые объемы поставок телефонов просели 9%. Более всего пострадали китайские бренды.

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