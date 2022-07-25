Apple почала робити знижки на свої преміальні смартфони iPhone 13 Pro

Компанія хоче "стимулювати" продаж деяких своїх гаджетів, зокрема й телефону преміум-класу, в Китаї.

Зазвичай компанія Apple не робить жодних знижок. Але нещодавно раптом вирішила зробити виняток для китайських користувачів та оголосила про акцію. Про це повідомляє Bloomberg.

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Нещодавно стало відомо, що в Китаї смартфони iPhone 13 Pro протягом 4-х днів продаватимуться на $89 дешевше. Моделі з пам'яттю обсягом 128 ГБ продавалися за 999 доларів, а модифікації 256 ГБ за 1 099 доларів. Тепер китайські покупці можуть суттєво заощадити, і не лише на телефонах, бо й на інші девайси передбачено знижки. Так, дешево можна буде придбати певні акційні моделі бездротових навушників AirPods та смарт-годинник Apple Watch.

Акція триватиме лише 4 дні — з 29 липня по 1 серпня 2022 року включно. Ще однією умовою є те, що клієнт повинен буде розрахуватися, використовуючи будь-яку китайську платіжну систему, наприклад Alipay.

У червні компанія Apple поставила на китайський ринок досить велику кількість своєї брендової електроніки, але вже в липні вирішила влаштувати акцію. Журналісти вважають, що в компанії не впевнені, чи зможуть реалізувати техніку в повному обсязі, оскільки купівельна спроможність багатьох людей перебуває все ще на рівні, що недотягує до доковідного. Також виробник сподівається позбутися так складських запасів, адже восени, як завжди, марка презентує новинки, а не розпродавши "старі" моделі, зайти на ринок із новими буде набагато складніше.

В аналітичній компанії Canalys зазначили, що за підсумками другого кварталу 2022 року світові обсяги постачання телефонів просіли на 9%. Найбільше постраждали китайські бренди.

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