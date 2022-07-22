У Росії хочуть створити "конкурента" ОС Android: що відомо про операційну систему

Мобільну ОС створює компанія ексрадника Дмитра Медведєва та готується презентувати її цього літа.

Російська компанія "НТЦ ІТ Роса", що належить ексміністру Мінцифри РФ, взялася за розробку "конкурента" операційної системи Android. РБК повідомляє, що російський аналог застосовуватимуть у мобільних пристроях.

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ЗМІ пише, що про нову розробку стало відомо від двох джерел, які є представниками софтверного ринку. Проте медіа не називає імена інсайдерів. У своєму матеріалі РБК пише, що "операційку" можуть презентувати цього літа під час форуму "Армія-2022" у серпні. У коментарі виданню генеральний директор "НТЦ ІТ Роса" повідомив, що компанія справді зайнята розробкою "рішення для мобільних пристроїв". Він відмовився розкривати деталі, але додав, що продукт анонсують найближчим часом.

За даними РБК, "НТЦ ІТ Роса" є "дочкою" ТОВ "Альтернатива капітал". Ця материнська компанія належить Леоніду Рейману, ексраднику Дмитра Медведєва та ексглаві Міністерства зв'язку та інформаційних технологій (зараз — Мінцифри РФ). НТЦ працює на базі Pingwin Software (російська компанія, займається впровадженням ПЗ) та Mandriva (Linux-розробник із Франції) і створює софт на базі Linux "для серверів та стаціонарних комп'ютерів". Продукти цього розробника внесені до реєстру російського ПЗ, а це означає, що їх має закуповувати насамперед російський держсектор, оскільки держструктури та держкомпанії РФ мають надавати перевагу "вітчизняним аналогам".

Журналісти з'ясували, що у 2014 році НТЦ зареєстрував права на програмне забезпечення під назвою Rosa Mobile. Колишній топменеджер компанії розповів, що розробки почали вести три роки раніше — у 2011 році. За його словами, до 2014 року компанія представила "робочі прототипи з новою для того часу архітектурою". Однак у тому ж році відбулася "зміна стратегії", і роботи заморозили.

Зазначимо, що у РФ намагалися вивести на ринок смартфон із російською ОС "Аврора", яка насправді є доопрацьованою версією фінської Sailfish OS.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Росії користувачі намагаються нав'язати використання додатків, список яких схвалений Держдумою. Також у країні-агресорі мають намір запустити аналоги сервісів App Store та Google Play.

Писали також, що експерти з кібербезпеки виявили вразливості ОС Android попередніх поколінь, які компанія-розробник Google не надто захищає.