Росіян змусять користуватися програмами, затвердженими в Держдумі РФ

Російська влада хоче нав'язати встановлення аналогів App Store і Google Play, а також низки додатків.

У Державну Думу Росії внесли законопроєкт про створення та встановлення російського магазину додатків, який повинен замінити App Store і Google Play. Документ надрукували на офіційному сайті парламенту 22 червня.

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Згідно із законопроєктом, російський маркетплейс зобов'яжуть встановлювати на всі технічні пристрої, щоб користувачі могли шукати, переглядати та купувати мобільні програми. В такий онлайн-магазин завантажуватиметься ПЗ зі списку, затвердженого федеральним органом виконавчої влади, який поки що не називають.

"В умовах санкційного тиску, збереження невизначеності з постачанням обладнання та відключенням від іноземної ІТ-інфраструктури виникає необхідність забезпечення російських громадян звичними інтернет-сервісами та каналами взаємодії. Так, тепер значно обмежена робота іноземних магазинів додатків (Google Play, AppStore), у зв'язку з чим є ризик припинення їхньої роботи в Російській Федерації", — наголошується в законопроєкті.

Поправки пропонують внести до двох чинних законів РФ: "Про захист прав споживачів" та "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації". У пояснювальній записці автори пообіцяли запустити маркетплейс без залучення бюджетних коштів. У законопроєкті також зазначається, що уряд РФ може отримати розробку власника, що встановлюється на гаджети програми, "з використанням якої забезпечується доступ до соціальної мережі". Йдеться про компанію VK, якій належить платформа "ВКонтакті".

25 травня Мінцифри РФ і VK представили бета-версію магазину програм RuStore — користувачі вже можуть завантажити її з сайту проєкту. Як пише портал Rozetked, поки для цього не потрібно реєструватися і заводити особистий обліковий запис, досить просто вибрати програму і дозволити "установку невідомих програм" у налаштуваннях. Глава Мінцифри Максут Шадаєв заявив, що RuStore буде єдиним законодавчо врегульованим майданчиком для розміщення та розповсюдження додатків у Росії.

Сайт IXBT зазначає, що на відміну від Google Play, у RuStore фізособи та самозайняті не можуть розміщувати свої програми для Android — це можуть робити тільки зареєстровані компанії або індивідуальні підприємці, які підтверджують свій статус посиленого кваліфікованого електронного підпису (ПКЕП).

Писали також, що компанія "Цифрові платформи" розробила в Росії маркетплейс NashStore, ще один аналог Google Play та App Store. За словами директора з проєктів Володимира Зикова, проєкт покликаний стати джерелом доходу для розробників, які втратили можливість розміщувати свої додатки в західних магазинах.

У березні Google Play і App Store обмежили роботу в Росії, заборонивши росіянам поповнювати баланс із банківських карток і здійснювати транзакції. Користувачам залишилися доступні безплатні та вже куплені додатки, проте оформляти або продовжувати передплати вони більше не можуть, як і купувати цифрові продукти.

У травні Google Play заборонив розробникам із РФ продавати програми. Користувачі зможуть скачувати та запускати вже оплачені російські програми, проте нові купити не зможуть. Так російські розробники втратили джерело доходу і змогли отримати гроші лише за квітень 2022 року.