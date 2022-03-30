Store наш! У Росії хочуть запустити аналог магазину Google Play до 9 травня

Російським користувачам обіцяють можливість завантажувати, оновлювати та купувати програми через карти "Світ".

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Google Play у Росії пропонують замінити російським магазином під назвою NashStore. Про це Володимир Зиков, директор із проєктів компанії-розробника "Цифрові платформи" розповів в інтерв'ю агентству "ТАРС".

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Запуск маркетплейсу запланували на 9 травня 2022 року, коли в РФ святкують "День перемоги". Як передбачається, за його допомогою користувачі зможуть завантажувати, встановлювати й оновлювати програми. За словами Володимира Зикова, вже зараз понад 700 компаній співпрацюють з творцями магазину, інші команди також можуть подати заявку на розміщення програмного забезпечення через офіційний сайт проєкту.

Подібно до Google Play, російська платформа поширюватиме програми як безкоштовно, так і на основі платної підписки. Зараз "Цифрові платформи" працюють різними способами оплати, намагаючись зробити їх сумісними з картами "Світ".

Керівник компанії визнав, що через міжнародні санкції жителі Росії вже не можуть нормально користуватися Google Play, зокрема купувати й оплачувати внутрішні транзакції у додатках. У той же час, розробники втратили джерело доходів, яке має заповнити NashStore.

Генеральний директор "Цифрових платформ" Арсеній Щельцин заявив, що зараз організація формує експертну раду та список розробників мобільних додатків, щоб підготувати якийсь реєстр. Розробники намагаються усунути монополію магазину Google, як раніше виробник смартфонів Huawei зробив це, випустивши свій маркетплейс AppGallery.

"У Росії вже є необхідна нормативна практика — передустановлення додатків на нові смартфони та можливість вибору додатків зі списку. Це чудова альтернатива на найближчий час, а можливо і єдиний варіант, у разі відходу Google із Росії", — заявив Щельцин.

Раніше писали, що Google Play та App Store обмежили роботу в Росії. Користувачі на території країни-агресора не зможуть сплачувати або поповнювати баланс у програмах, хоча безкоштовні продукти залишилися доступними для завантаження. Причиною стали обмеження, які проти РФ запровадили платіжні системи Visa та Mastercard.

Нещодавно стало відомо, що програми з Google Play та AppStore передають інформацію про українців у Росію. Йдеться про продукти, які використовують статистичний інструмент App Metrica від російської компанії "Яндекс" — він збирає чутливі метадані, які, на думку експертів, дозволяють стежити за людьми.