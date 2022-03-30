Store наш! В России хотят запустить аналог магазина Google Play к 9 мая

Российским пользователям обещают возможность скачивать, обновлять и покупать приложения через карты "Мир".

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Google Play в России предлагают заменить российским магазином под названием NashStore. Об этом Владимир Зыков, директор по проектам компании-разработчика "Цифровые платформы" рассказал в интервью агентству "ТАСС".

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Запуск маркетплейса запланировали на 9 мая 2022 года, когда в РФ празднуют "День победы". Как предполагается, с его помощью пользователи смогут скачивать, устанавливать и обновлять приложения. По словам Владимира Зыкова, уже сейчас более 700 компаний сотрудничают с создателями магазина, другие команды также могут подать заявку на размещение ПО через официальный сайт проекта.

Подобно Google Play, российская платформа будет распространять приложения как бесплатно, так и на основе платной подписки. Сейчас "Цифровые платформы" работают на различными способами оплаты, пытаясь сделать их совместимыми с картами "Мир".

Руководитель компании признал, что из-за международных санкций жители России уже не могут нормально пользоваться Google Play, в частности покупать и оплачивать внутренние транзакции в приложениях. В то же время, разработчики потеряли источник доходов, который призван восполнить NashStore.

Генеральный директор "Цифровых платформы" Арсений Щельцин заявил, что сейчас организация формирует экспертный совет и список разработчиков мобильных приложений, чтобы подготовить некий реестр. Разработчики пытаются устранить монополию магазина Google, как ранее производитель смартфонов Huawei сделал это, выпустив свой маркетплейс AppGallery.

"В России уже есть необходимая нормативная практика — предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно и единственный вариант, в случае ухода Google из России", — заявил Щельцин.

Ранее писали, что Google Play и App Store ограничили работу в Роcсии. Пользователи на территории страны-агрессора не смогут оплачивать или пополнять баланс в приложениях, хотя бесплатные продукты остались доступными для скачивания. Причиной стали ограничения, которые в отношении РФ ввели платежные системы Visa и Mastercard.

Недавно стало известно, что приложения из Google Play и AppStore передают информацию об украинцах в Россию. Речь идет о продуктах, использующих статистический инструмент App Metrica от российской компании "Яндекс" — он собирает чувствительные метаданные, которые, по мнению экспертов, позволяют следить за людьми.