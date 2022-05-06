Годівниця закрита: Google Play заборонив розробникам із РФ продавати програми

Досі росіяни заробляли гроші на іноземних споживачах, але тепер можуть пропонувати свої продукти лише безплатно.

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З 5 травня Google заборонила російським розробникам розміщувати платні програми в онлайн-магазині Google Play. Компанія повідомила про нововведення в офіційному блозі.

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Розробники з Росії більше не зможуть заробляти на продажі своїх програм, адже їм дозволили завантажувати та оновлювати за допомогою Google Play лише безплатні продукти. Користувачі зможуть звантажувати та запускати вже оплачені російські програми, проте не продовжувати підписки після закінчення їхнього терміна.

"Коли користувач у Росії спробує купити програму, зробити покупку всередині програми або оформити передплату через білінгову систему Google Play, з'явиться повідомлення про помилку, і транзакція не буде оброблена", — пояснила пресслужба.

У блозі зазначають, що призупинення платежів у маркетплейсі не вплине на виплати російським розробникам — вони зможуть приблизно 15 травня отримати гроші, зароблені за квітень. Для цього їм доведеться знайти спосіб оплати, адже картки Visa або Mastercard у Росії більше не підтримують.

"Якщо у вас виникли проблеми з отриманням платежів, ми рекомендуємо вам використовувати альтернативний спосіб оплати, наприклад, рахунок в іншому банку або електронний гаманець, який приймає платежі. Ви можете перевірити наявність альтернативних способів оплати, додавши новий спосіб оплати до свого облікового запису. Ми будемо утримувати баланс вашого рахунку доти, доки ви не надасте дійсний спосіб оплати", — повідомила Google.

З 10 березня магазини Google Play та App Store обмежили роботу для користувачів із Росії через вторгнення ЗС РФ в Україну. Росіяни вже понад місяць не можуть поповнювати баланс у цих сервісах через банківські картки, а також здійснювати будь-які транзакції, наприклад, купувати ігри або внутрішньоігрові предмети, сплачувати підписки. Відтоді російські розробники могли продавати своє програмне забезпечення закордонним споживачам, але тепер втратили цю можливість.

Раніше в Росії вирішили створити аналог Google Play. У Державній думі побоюються, що без платформи для завантаження програмного забезпечення смартфони можуть стати марними.

З'явилася інформація, що програми з AppStore та Google Play надсилають дані українців до Росії. Експерти звернули увагу: програмне забезпечення для збору статистики під назвою App Metrica, яке використовують розробники багатьох продуктів, пересилають велику кількість інформації на сервери компанії "Яндекс", завдяки чому російська влада теоретично може стежити за людьми.