Кормушка закрыта: Google Play запретил разработчикам из РФ продавать приложения

До этого времени россияне зарабатывали деньги на иностранных потребителях, но теперь могут предлагать свои продукты лишь бесплатно.

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С 5 мая Google запретила российским разработчикам размещать платные приложения в онлайн-магазине Google Play. Компания сообщила о нововведениях в официальном блоге.

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Разработчики из России больше не смогут зарабатывать на продаже своих приложений, ведь им разрешили загружать и обновлять с помощью Google Play только бесплатные продукты. Пользователи смогут скачивать и запускать уже оплаченные российские приложения, однако не продлевать подписки после истечения их срока.

"Когда пользователь в России попытается купить приложение, совершить покупку внутри приложения или оформить подписку через биллинговую систему Google Play, появится сообщение об ошибке, и транзакция не будет обработана", — объяснила пресс-служба.

В блоге отмечается, что приостановка платежей в маркетплейсе не повлияет на выплаты российским разработчикам — они смогут примерно 15 мая получить деньги, заработанные за апрель. Для этого им придется найти способ оплаты, ведь карты Visa или Mastercard в России больше не поддерживается.

"Если у вас возникли проблемы с получением платежей, мы рекомендуем вам использовать альтернативный способ оплаты, например счет в другом банке или электронный кошелек, который принимает платежи. Вы можете проверить наличие альтернативных способов оплаты, добавив новый способ оплаты в свою учетную запись. Мы будем удерживать баланс вашего счета до тех пор, пока вы не предоставите действительный способ оплаты", — сообщила Google.

С 10 марта магазины Google Play и App Store ограничили работу для пользователей из России в связи с вторжением ВС РФ в Украину. Россияне уже более месяца не могут пополнять баланс в этих сервисах через банковские карты, а также совершать какие-либо транзакции, например, покупать игры или внутриигровые предметы, оплачивать подписки. С этого времени российские разработчики могли продавать свое ПО зарубежным потребителям, но теперь лишились и этой возможности.

Ранее в России решили создать аналог Google Play. В Государственной думе опасаются, что без платформы для скачивания ПО смартфоны могут стать бесполезными.

Появилась информация, что приложения из AppStore и Google Play отправляют данные украинцев в Россию. эксперты обратили внимание: программное обеспечение для сбора статистики под названием App Metrica, которое используют разработчики многих продуктов, пересылают большое количество информации на сервера компании "Яндекс", благодаря чему российские власти теоретически могут следить за людьми.