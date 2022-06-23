Россиян заставят пользоваться приложениями, утвержденными в Госдуме РФ

Российские власти хотят навязать установку аналогов App Store и Google Play, а также ряда приложений.

В Государственную Думу России внесли законопроект о создании и предустановке российского магазина приложений, который должен заменить App Store и Google Play. Документ опубликовали на официальном сайте парламента 22 июня.

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Согласно законопроекту, российский маркетплейс обяжут устанавливать на все технические устройства, чтобы пользователи могли искать, просматривать и покупать мобильные приложения. В такой онлайн-магазин будет загружаться ПО из списка, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, который пока не называется.

"В условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Так, в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации", — подчеркивается в законопроекте.

Поправки предлагают внести в два действующих закона РФ: "О защите прав потребителей" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В пояснительной записке авторы пообещали запустить маркетплейс без привлечения бюджетных средств. В законопроекте также отмечается, что правительство РФ может получить разработку владельцу предустанавливаемо на гаджеты программы, "с использованием которой обеспечивается доступ к социальной сети". Речь может идти о компании VK, которой принадлежит платформа "ВКонтакте".

25 мая Минцифры РФ и VK представили бета-версию магазина приложений RuStore — пользователи уже могут скачать ее с сайта проекта. Как пишет портал Rozetked, пока для этого не нужно регистрироваться и заводить личный аккаунт, достаточно просто выбрать приложение и разрешить "установку неизвестных программ" в настройках. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что RuStore будет единственной законодательно урегулированной площадкой для размещения и распространения приложений в России.

Cайт IXBT отмечает, что в отличие от Google Play, в RuStore физлица и самозанятые не могут размещать свои программы для Android — это могут делать только зарегистрированные компании или индивидуальные предприниматели, которые подтверждают свой статус усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Писали также, что компания "Цифровые платформы" разработала в России маркетплейс NashStore, еще один аналог Google Play и App Store. По словам директор по проектам Владимира Зыкова, проект призван стать источников дохода для разработчиков, которые потеряли возможность размещать свои приложения в западных магазинах.

В марте Google Play и App Store ограничили работу в России, запретив россиянам пополнять баланс с банковских карт и совершать транзакции. Пользователям остались доступны бесплатные и уже купленные приложения, однако оформлять или продлять подписки они больше не могут, как и покупать цифровые продукты.

В мае Google Play запретил разработчикам из РФ продавать приложения. Пользователи смогут скачивать и запускать уже оплаченные российские приложения, однако новые купить не смогут. Таким образом российские разработчики лишились источника дохода и смогли получить деньги только за апрель 2022 года.