Понад третина всіх Android-смартфонів у світі вразлива для зламу

Google підтримує лише три покоління своєї ОС і не захищає решту. Хакери можуть легко використовувати вразливість для стеження або крадіжки даних.

Понад третина всіх смартфонів на базі операційної системи Android зараз уразлива для зламу. Такий висновок у своєму дослідженні оприлюднила компанія Bitdefender.

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Пристрої Android займають приблизно 70% ринку, але багато з цих пристроїв є загрозою безпеці, оскільки Google підтримує тільки останні три покоління своїх ОС. Очікується, що у вересні 2022 року компанія випустить Android 13 і припинить підтримку Android 10. В результаті 35% смартфонів по всьому світу працюватимуть на застарілій версії операційної системи, для якої розробники вже не випускають оновлення, а отже, не додають захисту від нових кіберзагроз.

Одна з проблем Android — існування великої кількості операційних систем, випущених Google за останні 14 років. Це нормальна практика, і багато розробників згодом відмовляються від застарілих продуктів на користь нових, ось тільки дуже багато людей продовжують використовувати незахищені пристрої, іноді навіть не усвідомлюючи загрозу зламу.

Під час вибору телефону користувачі частіше звертають увагу не на ОС, а на діагональ екрана, продуктивність процесора, роздільну здатність камер та інші характеристики. І не дивно, адже коли Google перестає підтримувати певну версію Android, гаджет продовжує працювати, як ні в чому не бувало, тому власник не має видимих причин його міняти на новішу модель.

Ось тільки розробники перестають виправляти вразливості, що виявляються після припинення обслуговування. Зловмисники знають про це та націлюються на старі телефони, які люди продовжують активно використовувати для зберігання даних та банківських операцій.

"Ціла індустрія побудована навколо старих телефонів Android, які можна "перетворити" на камери спостереження. Не кажучи вже про те, що багато з цих програм насправді використовуються для стеження за людьми, навіть якщо телефон використовується для регулярного спостереження, чи хочете ви надзвичайно вразливий пристрій, який міг би забезпечити зловмисникам пряму трансляцію вашого будинку?" — зазначили дослідники.

Раніше вчені довели, що власників гаджетів можна відстежити по Bluetooth. Через випадкові дефекти пристрою випромінюють унікальні сигнали, які можна вичислити за допомогою ноутбука та спеціального приладу вартістю лише $200. Водночас відключення Bluetooth не допоможе, адже пристрої постійно генерують ці сигнали.

Писали також, що хакери можуть зламати навіть вимкнені смартфони. Вчені з Німеччини виявили критичну вразливість в iPhone від компанії Apple, вона також полягає в особливостях роботи технології Bluetooth та дозволяє завантажити на пристрій шкідливе програмне забезпечення. На думку дослідників, поки зловмисникам не вдалося використати цю лазівку на практиці.

Експерт Михайло Чайкін розповів, як Google слідкує за користувачами, навіть коли вони сплять. У результаті компанія отримує у рази більше інформації, ніж розвідка США та СРСР під час холодної війни.