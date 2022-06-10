Врятує лише відключення. Власників гаджетів можна відстежити через Bluetooth, — дослідження

Дефекти електроніки роблять Bluetooth-сигнали пристроїв унікальними. Визначити їхнє розташування дозволяє обладнання вартістю всього $200.

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Учені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго (США) вперше довели, що сигнали Bluetoth можна використовувати для виявлення смартфонів і стеження за користувачами. Результати їхнього дослідження передає EurekAlert.

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Унікальні Bluetooth-сигнали: як це працює

Bluetooth — це бездротова технологія, яка забезпечує обмін інформацією між різними пристроями. Гаджети вивчають приблизно 500 сигналів на хвилину, щоб виконувати різні функції, наприклад пошук втрачених iPhone та підключення бездротових навушників до смартфонів.

Як з'ясували інженери, кожен пристрій має невеликі випадкові дефекти апаратної частини, через які сигнали Bluetooth трохи спотворюються — це робить їх унікальними, подібно до відбитків пальців. За бажанням зловмисники можуть визначити унікальне випромінювання конкретного смартфона та стежити за його власником. Для таких випадків поки не існує методів захисту, таких як зміна віртуальної адреси під час підключення до інтернет-мереж.

"Це важливо, тому що в сучасному світі Bluetooth є більш серйозною загрозою, оскільки це частий і постійний бездротовий сигнал, що випромінюється всіма нашими особистими мобільними пристроями", — пояснив один із провідних авторів дослідження Нішант Бхаскар. — "Наскільки нам відомо, єдине, що безперечно зупиняє маячки Bluetooth, — це вимкнення вашого телефону".

Попередні дослідження показали, що унікальні відбитки існують у WiFi та інших бездротових технологіях, а співробітники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго довели, що у випадку з Bluetooth їх також можна виявити з високою точністю. Утім, відстежити смартфон не так просто. Наявні методи для Wi-Fi використовують довгу послідовність коду, що називається "преамбулою", але у випадку з Bluetooth вона дуже коротка, що знижує точність.

Новий метод стеження: що показали експерименти

Натомість американські інженери розробили новий метод, який для визначення "відбитка" розглядає не преамбулу, а весь сигнал Bluetooth. Вони розробили алгоритм, що визначає два різні значення сигналів Bluetooth — вони варіюються залежно від дефектів пристрою.

Команда протестувала свій метод під час серії експериментів. У першому з них учені спробували вивчити сигнали 162 мобільних пристроїв, виявлених у громадських місцях, і з'ясували, що 40% із них можна відстежити завдяки дефектам. У процесі другого експерименту кількість гаджетів збільшили до 647 — унікальні "відбитки" виявились у 47% із них. Насамкінець їм вдалося простежити за добровольцем із Bluetooth-пристроєм і встановити, коли він виходив із дому і повертався.

Під час тестів відкрилося кілька проблем, з якими шпигун неминуче зіткнеться у процесі використанні нового методу. З'ясувалося, що температура навколишнього середовища впливає на "відбитки" та зміна погоди може змінити їх до невпізнання. Деяка техніка відправляє сигнали з мінливою потужністю, а це визначає відстань, на якій можна стежити за ціллю. До того ж, знаючи "відбиток" смартфона або іншого пристрою, не можна отримати жодної інформації про його власника.

Як вважають дослідники, поки що метод навряд чи загрожує великій кількості людей, адже вимагає від зловмисника спеціальних знань і навичок. У той же час, обладнання коштуватиме всього $200 (така собі "флешка" з антеною) і дозволить визначати місце розташування багатьох пристроїв.

Тому зараз учені пропонують модифікувати модулі Bluetooth і розробляє технологію приховування "відбитків" за допомогою цифрової обробки сигналів у прошивці. Вони також перевіряють, чи можна використовувати метод іншими способами бездротового зв'язку.

Раніше Apple винайшла надшвидку технологію передавання даних по повітрю, яка краща за Bluetooth і Wi-Fi. Компанія вирішила використовувати лазери та рухомі лінзи для обміну інформацією між пристроями зі швидкістю до кількох терабайт на секунду.