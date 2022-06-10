Спасет только отключение. Владельцев гаджетов можно отследить по Bluetooth, - исследование

Дефекты электроники делают Bluetooth-сигналы устройств уникальными. Определить их местоположение позволяет оборудование стоимостью всего $200.

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Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего (США) впервые доказали, что сигналы Bluetoth можно использовать для обнаружения смартфонов и слежки за пользователями. Результаты их исследования передает EurekAlert.

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Уникальные Bluetooth-сигналы: как это работает

Bluetooth — это технология беспроводной связи, которая обеспечивает обмен информацией между различными устройствами. Гаджеты изучают порядка 500 сигналов в минуту, чтобы выполнять различные функции, например поиск потерянных iPhone и подключения беспроводных наушников к смартфонам.

Как выяснили инженеры, каждое устройство имеет небольшие случайные дефекты аппаратной части, из-за которых сигналы Bluetooth немного искажаются — это делает их уникальными, подобно отпечаткам пальцев. При желании злоумышленники могут определить уникальное излучение конкретного смартфона и следить за его обладателем. Для таких случаев пока не существует методов защиты, таких как изменение виртуального адреса при подключении к Интернет-сетям.

"Это важно, потому что в современном мире Bluetooth представляет собой более серьезную угрозу, поскольку это частый и постоянный беспроводной сигнал, излучаемый всеми нашими личными мобильными устройствами", — объяснил один из ведущих авторов исследования Нишант Бхаскар. — "Насколько нам известно, единственное, что определенно останавливает маячки Bluetooth, — это выключение вашего телефона".

Предыдущие исследования показали, что уникальные "отпечатки" существуют в WiFi и других беспроводных технологиях, а сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего доказали, что в случае с Bluetooth их также можно выявить с высокой точностью. Впрочем, отследить смартфон не так-то просто. Существующие методы для Wi-Fi используют длинную последовательность кода, называемую "преамбулой", но в случае с Bluetooth она очень короткая, что снижает точность.

Новый метод слежки: что показали эксперименты

Вместо этого американские инженеры разработали новый метод, который для определения "отпечатка" рассматривает не преамбулу, а весь сигнал Bluetooth. Они разработали алгоритм, определяющий два разных значения в сигналах Bluetooth — они варьируются в зависимости от дефектов устройства.

Команда протестировала свой метод во время серии экспериментов. В первом из них ученые попытались изучили сигналы 162 мобильных устройств, обнаруженных в общественных местах, и обнаружили, что 40% из них можно отследить благодаря дефектам. В ходе второго эксперимента количество гаджетов увеличили до 647 — уникальные "отпечатки" оказались у 47% из них. Напоследок им удалось проследить за добровольцем с Bluetooth-устройством и установить, когда он выходил из дома и возвращался.

В ходе тестов открылись несколько проблем, с которыми шпион неминуемо столкнется при использовании нового метода. Выяснилось, что температура окружающей среды влияет на "отпечатки" и смена погоды может изменить их до неузнаваемости. Некоторая техника отправляют сигналы с переменчивой мощностью, а это определяет расстояние, на котором можно следить за целью. Вдобавок, зная "отпечаток" смартфона или другого устройства, нельзя получить никакой информации о его владельце.

Как считают исследователи, пока метод вряд ли грозит большому количеству людей, ведь требует от злоумышленника специальных знаний и навыков. В то же время, оборудование обойдется всего в $200 (эдакая "флешка" с антенной) и позволит определять местоположение многих устройств.

Поэтому сейчас ученые предлагают модифицировать модули Bluetooth и разрабатывает технология скрытия "отпечатков" при помощи цифровой обработки сигналов в прошивке. Они также проверяют, можно ли использовать метод с другими способами беспроводной связи.

Ранее Apple изобрела сверхбыструю технологию передачи данных по воздуху, которая лучше Bluetooth и Wi-Fi. Компания решила использовать лазеры и движущиеся линзы для обмена информацией между устройствами со скоростью до нескольких терабайт в секунду.