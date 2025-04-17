Поражают с воды: ВМС Украины показали боевые катера, которые стреляют по дронам (фото, видео)

Украинская Речная флотилия ВМС показала катера, которые участвовали в обороне севера и юга страны. Их продемонстрировали во время мероприятия по случаю третьей годовщины создания соответствующего дивизиона в Черкасской области.

Related video

По информации издания "Милитарный", это скоростные многоцелевые катера SURC (Small Unit Riverine Craft). Они оснащены мощным пулеметным вооружением, в частности M134 Minigun.

Издание отмечает, что 38-футовые катера SURC были переданы Украине Соединенными Штатами в 2022 году в рамках военной помощи. Они активно используются морской пехотой США и ВМС США для операций в прибрежной зоне и на реках.

У катеров есть:

алюминиевый корпус с защитой от стрелкового оружия;

возможность перевозки до 16 бойцов;

носовую аппарель для быстрой высадки десанта;

три точки для установки вооружения (две в носовой части, одна — в кормовой).

Украинские SURC оснащены двумя пулеметами M134 Minigun спереди и гранатометом Mk 19 или M2 Browning сзади. Это вооружение обеспечивает высокую огневую плотность, что позволяет эффективно противодействовать дронам и другим воздушным целям. Кроме этого, для навигации и коммуникаций катера оборудованы двигателями Yanmar 6LY2A-STP, радиостанциями AN/PSN-11, радаром Raymarine SL72 LCD и эхолотом ST 60.

"Такое вооружение позволяет эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны, "заливая" дроны противника шквальным огнем", — говорится в материале.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский флот, который в начале полномасштабного вторжения контролировал акваторию Черного моря, потоплен. Сейчас ситуацию в море контролирует Украина.

Недавно дроны специального подразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины успешно отработали в Черном море и Крымском полуострове. В море беспилотники взорвали два военных катера Вооруженных сил Российской Федерации, а на суше обошли и уничтожили комплекс противовоздушной обороны ТОР-М2.