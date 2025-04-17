Уражають з води: ВМС України показали бойові катери, які стріляють по дронах (фото, відео)

Українська Річкова флотилія ВМС показала катери, які брали участь в обороні півночі та півдня країни. Їх продемонстрували під час заходу з нагоди третьої річниці створення відповідного дивізіону в Черкаській області.

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За інформацією видання "Мілітарний", це швидкісні багатоцільові катери SURC (Small Unit Riverine Craft). Вони оснащені потужним кулеметним озброєнням, зокрема M134 Minigun.

Видання зазначає, що 38-футові катери SURC були передані Україні Сполученими Штатами у 2022 році в межах військової допомоги. Вони активно використовуються морською піхотою США та ВМС США для операцій у прибережній зоні та на річках.

Катери мають:

алюмінієвий корпус із захистом від стрілецької зброї;

можливість перевезення до 16 бійців;

носову апарель для швидкого висадження десанту;

три точки для встановлення озброєння (дві в носовій частині, одна — в кормовій).

Українські SURC оснащені двома кулеметами M134 Minigun спереду та гранатометом Mk 19 або M2 Browning ззаду. Це озброєння забезпечує високу вогневу щільність, що дає змогу ефективно протидіяти дронам та іншим повітряним цілям. Крім цього, для навігації й комунікацій катери обладнані двигунами Yanmar 6LY2A-STP, радіостанціями AN/PSN-11, радаром Raymarine SL72 LCD та ехолотом ST 60.

"Таке озброєння дозволяє ефективно виконувати завдання протиповітряної оборони, "заливаючи" дрони противника шквальним вогнем", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський флот, який на початку повномасштабного вторгнення контролював акваторію Чорного моря, потоплено. Нині ситуацію у морі контролює Україна.

Нещодавно дрони спеціального підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України успішно відпрацювали в Чорному морі та Кримському півострові. У морі безпілотники підірвали два військові катери Збройних сил Російської Федерації, а на суші обійшли та знищили комплекс протиповітряної оборони ТОР-М2.