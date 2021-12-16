Лучше Bluetooth и Wi-Fi. Apple изобрела сверхбыструю технологию передачи данных по воздуху

Система использует лазеры и подвижные линзы, чтобы установить надежную связь с терабитной скоростью между двумя мобильными устройствами.

Компания Apple запатентовала в США технологию оптической беспроводной передачи данных, которая по скорости превосходит Bluetooth и Wi-Fi. Об этом пишет портал Patently Apple, ссылаясь на патентную документацию.

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Оптическая передача данных хорошо зарекомендовала себя благодаря высокой скорости не только через оптоволокно, но и "по воздуху". Беспроводная оптическая связь давно существует в виде инфракрасных или лазерных портов, однако очень зависит от расположения устройств — точки передачи нужно разместить строго друг напротив друга. Новая технология Apple должна устранить этот недостаток.

Компания изобрела подвижные линзы, которые позволяют выравнивать сигнал и не прерывать передачу данных при незначительном перемещении. Устройство-передатчик отправляет сигнал при помощи лазерного диода и оценивает выходную мощность в светочувствительной области принимающего диода, который, в свою очередь, отправляет встречный луч. Аппараты будут обмениваться сигналами, пока не найдут наилучшее положение линз, обеспечивающее максимальную скорость обмена данными.

[ + – ] Схема работы технологии оптической связи от Apple [ + – ] Устройство линзы оптической связи от Apple

Apple заявляет, что ее технология может обеспечить скорость передачи от десятков гигабит до нескольких терабит в секунду. Она будет не только быстрее Bluetooth, Wi-Fi или Near-Field Communications (NFC), но и надежнее, ведь устройствам передадут сигналы напрямую друг другу.

Изобретение уже зарегистрировали в Бюро по патентам и товарным знакам США под номером 11,201,669. Одним из разработчиков технологии указан инженер по оптическому зондированию Тонг Ченг, имеющий 10-летний опыт работы в этой сфере. Журналисты 9toMac подчеркивают, что далеко не все патенты Apple воплощает в жизнь.

Ранее похожую технологию применили для лазерного интернета, который позволил передать 700 ТБ данных на расстояние в 5 км. Инженеры из Alphabet испытали систему оптической связи Project Taara в Африке в течение 20 дней, установив лазерное оборудование в двух соседних городах. Они добились скорости 20 Гбит/с и 99% надежности благодаря подвижным линзам, корректирующим сигнал.