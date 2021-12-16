Лучше Bluetooth и Wi-Fi. Apple изобрела сверхбыструю технологию передачи данных по воздуху
Система использует лазеры и подвижные линзы, чтобы установить надежную связь с терабитной скоростью между двумя мобильными устройствами.
Компания Apple запатентовала в США технологию оптической беспроводной передачи данных, которая по скорости превосходит Bluetooth и Wi-Fi. Об этом пишет портал Patently Apple, ссылаясь на патентную документацию.
Оптическая передача данных хорошо зарекомендовала себя благодаря высокой скорости не только через оптоволокно, но и "по воздуху". Беспроводная оптическая связь давно существует в виде инфракрасных или лазерных портов, однако очень зависит от расположения устройств — точки передачи нужно разместить строго друг напротив друга. Новая технология Apple должна устранить этот недостаток.
Компания изобрела подвижные линзы, которые позволяют выравнивать сигнал и не прерывать передачу данных при незначительном перемещении. Устройство-передатчик отправляет сигнал при помощи лазерного диода и оценивает выходную мощность в светочувствительной области принимающего диода, который, в свою очередь, отправляет встречный луч. Аппараты будут обмениваться сигналами, пока не найдут наилучшее положение линз, обеспечивающее максимальную скорость обмена данными.
Apple заявляет, что ее технология может обеспечить скорость передачи от десятков гигабит до нескольких терабит в секунду. Она будет не только быстрее Bluetooth, Wi-Fi или Near-Field Communications (NFC), но и надежнее, ведь устройствам передадут сигналы напрямую друг другу.
Изобретение уже зарегистрировали в Бюро по патентам и товарным знакам США под номером 11,201,669. Одним из разработчиков технологии указан инженер по оптическому зондированию Тонг Ченг, имеющий 10-летний опыт работы в этой сфере. Журналисты 9toMac подчеркивают, что далеко не все патенты Apple воплощает в жизнь.
Ранее похожую технологию применили для лазерного интернета, который позволил передать 700 ТБ данных на расстояние в 5 км. Инженеры из Alphabet испытали систему оптической связи Project Taara в Африке в течение 20 дней, установив лазерное оборудование в двух соседних городах. Они добились скорости 20 Гбит/с и 99% надежности благодаря подвижным линзам, корректирующим сигнал.