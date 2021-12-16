Краще за Bluetooth і Wi-Fi. Apple винайшла надшвидку технологію передачі даних повітрям

Система використовує лазери та рухливі лінзи, щоб встановити надійний зв'язок із терабітною швидкістю між двома мобільними пристроями.

Компанія Apple запатентувала в США технологію оптичної бездротової передачі даних, яка за швидкістю перевершує Bluetooth і Wi-Fi. Про це пише портал Patently Apple, посилаючись на патентну документацію.

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Оптична передача даних добре зарекомендувала себе завдяки високій швидкості не тільки через оптоволокно, а й "повітрям". Бездротовий оптичний зв'язок давно існує у вигляді інфрачервоних або лазерних портів, проте дуже залежить від розташування пристроїв — точки передачі потрібно розмістити строго одна навпроти одної. Нова технологія Apple має усунути цей недолік.

Компанія винайшла рухомі лінзи, які дозволяють вирівнювати сигнал і не переривати передачу даних за незначного переміщення. Пристрій-передавач відправляє сигнал за допомогою лазерного діода та оцінює вихідну потужність у світлочутливій ділянці приймаючого діода, який, у свою чергу, відправляє зустрічний промінь. Апарати обмінюватимуться сигналами, доки знайдуть найкраще положення лінз, що забезпечує максимальну швидкість обміну даними.

[ + – ] Схема роботи технології оптичного зв'язку від Apple [ + – ] Пристрій лінзи оптичного зв'язку від Apple

Apple заявляє, що її технологія може забезпечити швидкість передачі від десятків гігабіт до кількох терабіт на секунду. Вона буде не тільки швидша за Bluetooth, Wi-Fi або Near-Field Communications (NFC), але й надійніша, адже пристрої передадуть сигнали безпосередньо один одному.

Винахід уже зареєстрували в Бюро за патентами та товарними знаками США під номером 11,201,669. Одним із розробників технології вказано інженера з оптичного зондування Тонг Ченг, який має 10-річний досвід роботи в цій сфері. Журналісти 9toMac наголошують, що далеко не всі патенти Apple втілює в життя.

Раніше схожу технологію застосували для лазерного інтернету, який дозволив передати 700 ТБ даних на відстань 5 км. Інженери з Alphabet випробували систему оптичного зв'язку Project Taara в Африці протягом 20 днів, встановивши лазерне обладнання двох сусідніх містах. Вони досягли швидкості 20 Гбіт/с і 99% надійності завдяки рухливим лінзам, що коригують сигнал.