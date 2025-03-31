Телефоны Android тайно следят за пользователями: как это остановить

Если вы подозреваете, что устройство Android шпионит за вами и делится данными с хакерами, мошенниками или рекламодателями, есть несколько вариантов прекратить слежку.

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Смартфон содержит огромное количество информации о пользователях: история просмотров, местоположение, контакты, фотографии и переписки. Независимо от того, используется ли бюджетный телефон или флагманское устройство, нет никаких сомнений, что он может отслеживать людей через GPS, Bluetooth и Wi-Fi, пишет androidpolice.com.

Как телефон шпионит за людьми

Шпионское ПО может отслеживать онлайн-активность без ведома пользователей и собирать конфиденциальную информацию о них. Оно может собирать банковские данные, данные кредитной карты, учетные данные, чаты и историю просмотров. Шпионское ПО может оказаться на смартфоне, если загрузить подозрительное приложение из Play Store. Фишинговые мошенничества также могут заставить людей загрузить вредоносное ПО и раскрыть конфиденциальную информацию, пишет СМИ.

Как предотвратить слежку

Шпионское ПО, как известно, трудно обнаружить, но есть несколько тревожных сигналов, указывающих на то, что телефон заражен. Это случайные всплывающие окна, нежелательная реклама и странные сообщения или электронные письма, а также замедленная производительность, зависание приложений, перезагрузка телефона случайным образом.

Вы можете проверить наличие шпионского ПО или подозрительных файлов, просмотрев разрешения приложений и файлы в папке загрузок. Если ничего не помогает, попробуйте выполнить сброс настроек к заводским настройкам", — подчеркивают авторы материала.

Вот несколько способов, чтобы избежать шпионского ПО и остановить слежку с помощью телефона.

Проверьте разрешения приложений

Некоторые приложения могут запрашивать доступ к контактам, местоположению, микрофону и камере, даже если в этом нет необходимости. Можно отозвать эти разрешения, чтобы приложения не собирали конфиденциальные данные. Для этого

перейдите в "Настройки".

Нажмите "Конфиденциальность".

Выберите "Менеджер разрешений".

Выберите тип разрешения.

Проверьте, у каких приложений есть доступ.

Нажмите "Не разрешать", чтобы удалить ненужные разрешения.

Отключите запись голоса Google

Когда вы обращаетесь к таким службам Google, как "Ассистент", "Поиск" и "Карты", они могут записывать голос. Вы можете отключить голосовую и аудиоактивность, если не хотите, чтобы Google сохранял ваши записи.

Перейдите на страницу действий Google.

Выберите "История веб-приложений и веб-страниц".

Снимите флажок "Включить голосовую и аудиоактивность".

Отключите отслеживание местоположения

Некоторые приложения могут отслеживать местоположение в фоновом режиме даже после того, как вы их закроете. Вот как прекратить это:

Откройте "Настройки".

Выберите "Местоположение".

Выберите приложение.

Нажмите "Разрешения".

Выберите "Местоположение".

Выберите "Разрешить только при использовании приложения" или "Не разрешать", если приложению не требуется доступ к местоположению

Отключите персонализированную рекламу Google

Не секрет, что Google отслеживает все, что пользователь делает в интернете. Компания использует эти данные для показа рекламы. Если персонализированная реклама кажется слишком навязчивой, можно отключить ее и ограничить отслеживание рекламы.

Откройте страницу своего аккаунта Google в браузере.

Перейдите на вкладку Данные и конфиденциальность.

Нажмите "Мой центр рекламы" в разделе "Персонализированная реклама".

Выключите переключатель рядом с "Персонализированная реклама".

Просмотрите настройки конфиденциальности Google

Вы можете просмотреть на странице проверки конфиденциальности, как Google использует данные. Вы также можете удалить данные вашей временной шкалы, изменить то, как профиль отображается для других, и закрыть доступ к сторонним сервисам.

Перейдите на страницу аккаунта Google.

Нажмите "Пройти проверку конфиденциальности" в разделе "Проверка конфиденциальности".

Проверьте настройки хронологии, данные профиля, сторонние подключения, сведения о подписке на YouTube и другие настройки.

Нажмите "Готово".

Отключите обнаружение "Привет, Google"

Телефон может прослушивать вас, даже если вы не произносите "Привет, Google" и не используете "Ассистента". Вы можете отключить обнаружение "Привет, Google", если не хотите случайно вызвать "Ассистента". Стоит отметить, что вы по-прежнему можете получить доступ к нему из приложение, или удерживая кнопку "Домой".

Вот как запретить Google Ассистенту постоянно прослушивать ваши разговоры:

Откройте "Настройки".

Нажмите "Google".

Перейдите на вкладку "Все службы".

Нажмите "Поиск, Ассистент и голосовое управление".

Выберите Google Ассистент.

Нажмите "Голосовое сопоставление".

Выключите "Привет, Google".

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