Более трети всех Android-смартфонов в мире уязвимы для взлома, — исследование

Google поддерживает только три поколения своей ОС и не защищают остальные. Хакеры могут легко использовать уязвимости для слежки или кражи данных.

Более трети всех смартфонов на базе операционной системы Android сейчас уязвимы для взлома. Такой вывод в своем исследовании обнародовала компания Bitdefender.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Устройства Android занимают примерно 70% рынка, но многие из этих устройств представляют угрозу безопасности, поскольку Google поддерживает только последние три поколения своих ОС. Ожидается, что в сентябре 2022 года компания выпустит Android 13 и прекратит поддержку Android 10. В результате 35% смартфонов по всему миру будут работать на устаревшей версии операционной системы, для которой разработчики уже не выпускают обновления, а значит не добавляют защиту от новых киберугроз.

Одна из проблем Android — существование большого количества ОС, выпущенных Google за последние 14 лет. Это нормальная практика, и многие разработчики со временем отказываются от устаревших продуктов в пользу новых, вот только очень многие люди продолжают использовать незащищенные устройства, иногда даже не осознавая угрозу взлома.

При выборе телефона пользователи чаще обращают внимание не на ОС, а на диагональ экрана, производительность процессора, разрешение камер и другие характеристики. И неудивительно, ведь когда Google перестает поддерживать определенную версию Android, гаджет продолжает работать, как ни в чем не бывало, поэтому у владельца нет видимых причин его менять на более новую модель.

Вот только разработчики перестают исправлять уязвимости, которые обнаруживаются после прекращения обслуживания. Злоумышленники знают об этом и нацеливаются на старые телефоны, которые люди продолжают активно использовать для хранения данных и банковских операций.

"Целая индустрия построена вокруг старых телефонов Android, которые можно "превратить" в камеры наблюдения. Не говоря уже о том, что многие из этих приложений на самом деле используются для слежки за людьми, даже если телефон используется для регулярного наблюдения, хотите ли вы чрезвычайно уязвимое устройство, которое могло бы обеспечить злоумышленникам прямую трансляцию вашего дома?", — отметили исследователи.

Ранее ученые доказали, что владельцев гаджетов можно отследить по Bluetooth. Из-за случайных дефектов устройства излучают уникальные сигналы, которые можно вычислить с помощью ноутбука и специального прибора стоимостью всего $200. При этом отключение Bluetooth не поможет, ведь устройства генерируют эти сигналы постоянно.

Писали также, что хакеры могут взломать даже выключенные смартфоны. Ученые из Германии обнаружили критическую уязвимость в iPhone от компании Apple, она также заключается в особенностях работы технологии Bluetooth и позволяет загрузить на устройство вредоносное программное обеспечение. По мнению исследователей, пока злоумышленникам не удалось использовать эту лазейку на практике.

Эксперт Михаил Чайкин рассказал, как Google следит за пользователями, даже когда они спят. В результате компания получает в разы больше информации, чем разведка США и СССР во время холодной войны.