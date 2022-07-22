В России хотят создать "конкурента" ОС Android: что известно об операционке

Мобильную ОС создает компания экс-советника Дмитрия Медведева и готовится презентовать ее этим летом.

Российская компания "НТЦ ИТ Роса", принадлежащая экс-министру Минцифры РФ, взялась за разработку "конкурента" операционной системы Android. РБК сообщает, что российский аналог будет применяться в мобильных устройствах.

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СМИ пишет, что о новой разработке стало известно от двух источников, которые являются представителями софтверного рынка. Однако медиа не называет имена инсайдеров. В своем материале РБК пишет, что "операционка" может быть презентована этим летом в ходе форума "Армия-2022" в августе. В комментарии изданию генеральный директор "НТЦ ИТ Роса" сообщил, что компания действительно занята разработкой "решения для мобильных устройств". Он отказался раскрывать детали, но добавил, что продукт будет анонсирован в ближайшем будущем.

Согласно данным РБК, "НТЦ ИТ Роса" является "дочкой" ООО "Альтернатива капитал". Данная материнская компания принадлежит Леониду Рейману, экс-советнику Дмитрия Медведева и экс-главе Министерства связи и информационных технологий (сейчас — Минцифры РФ). НТЦ работает на базе Pingwin Software (российская компания, занимается внедрением ПО) и Mandriva (Linux-разработчик из Франции) и создает софт на базе Linux "для серверов и стационарных компьютеров". Продукты этого разработчика внесены в реестр российского ПО, а это означает, что они должны закупаться в первую очередь российским госсектором, так как госструктуры и госкомпании РФ должны отдавать предпочтение "отечественным аналогам".

Журналисты выяснили, что в 2014 году НТЦ зарегистрировал права на ПО под названием Rosa Mobile. Бывший топ-менеджер компании рассказал, что разработки начали вести тремя годами ранее — в 2011 году. По его словам, к 2014 году компания представила "рабочие прототипы с новой для того времени архитектурой". Однако в том же году произошла "смена стратегии" и работы были заморожены.

Фокус поинтересовался у эксперта в сфере кибербезопасности Андрея Барановича, что из себя может представлять новый "российский продукт". По его мнению, это, скорее всего, будет форк Android, но "более кривой и реже обновляемый" (при форке программисты используют кодовую базу одной программы для того, чтобы написать другую, — ред.).

Отметим, что в РФ пытались вывести на рынок смартфон с российской ОС "Аврора", которая, на самом деле, является доработанной версией финской Sailfish OS.

Ранее Фокус сообщал о том, что в России юзерам пытаются навязать использование приложений, список которых одобрен Госдумой. Также в стране-агрессоре намерены запустить аналоги сервисов App Store и Google Play.

Писали также, что эксперты по кибербезопасности обнаружили уязвимости ОС Android предыдущих поколений, которые компания-разработчик Google не слишком-то защищает.