Попит на iPhone 14 швидко впав. Apple відмовилася збільшувати тираж смартфонів, — ЗМІ

Стандартну версію iPhone 14 спочатку сприйняли "холодно", а інтерес до лінійки Pro почав згасати за два тижні.

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Компанія Apple відмовилася збільшувати обсяги виробництва смартфонів усієї лінійки iPhone 14 через падіння попиту на нові моделі. Про це повідомляє китайський сайт MyDrivers, посилаючись на звіт дослідницької фірми Sina Technology.

Як зазначає ЗМІ, раніше з'явилася інформація, що Samsung, головний виробник екранів для iPhone 14, отримав від Apple замовлення на 20 млн додаткових панелей для серії Pro. Якщо припустити, що кожна з них призначена для нового смартфона, загальна кількість iPhone 14 Pro може збільшитися приблизно на 22%. Ймовірно, компанія-розробник дійшла висновку, що не зможе продати стільки пристроїв, а тому відмовилася від задуму.

[ + – ] Смартфон iPhone 14 Pro Max

Стандартна версія виявилася не дуже популярною серед споживачів. За даними Jefferies, у Китаї за перші три дні після старту продажів придбали близько 987 тисяч iPhone 14, а це на 11% менше, якщо порівняти з iPhone 13, випущеним у 2021 році.

Флагманські моделі iPhone 14 Pro і Pro Max викликали більший ажіотаж, через великий наплив користувачів навіть трапилися збої на сайтах Apple та великих ритейлерів. Вони залучили багатьох поціновувачів бренду добре розрекламованою 48-мегапіксельною камерою, але зараз їхня популярність теж почала згасати.

Apple представила лінійку iPhone 14 7 вересня 2022 року. На цей раз компанія випустила на ринок чотири версії: стандартну, Plus, Pro, Pro Max.

У липні Strategy Analytics підрахувала, що в другому кварталі 2022 року Apple досягла найкращих продажів смартфонів за останні 10 років. Серія iPhone 13 вийшла досить успішною і допомогла компанії утриматися на плаву в той час, як глобальне постачання мобільних телефонів скоротилося на 7% через низький попит.

Писали також, що Apple зробила великі знижки на iPhone 13 Pro та інші пристрої в Китаї. На кілька днів вона зменшила ціну до $89, що також привабило споживачів.