Россияне массово раскупают остатки iPhone 14, несмотря на санкции и высокие цены

Поставщики надеются на поставки в Россию излишков товара из Европы и других регионах.

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В первую неделю после презентации iPhone 14 жители России заказали в 2,5 раза больше новых смартфонов, чем в прошлом году, несмотря на то, что они официально не поставляются в Россию. Подробности сообщает российское издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на ритейлеров.

Многие россияне уже воспользовались услугой предзаказа в розничных сетях РФ, при этом более 70% оплаченных заказов приходятся на флагманские модели iPhone 14 Pro (от $999) и iPhone 14 Pro Max (от $1099), а наименее популярным оказалась стандартная версия iPhone 14 со 128 Гб встроенной памяти. Высокий спрос подтвердили в сетях "М.Видео-Эльдорадо", "Мегафон" и "Ситилинк", при этом сертифицированный дистрибутор Apple в России, re:Store, предзаказы на новинки не принимает.

Один из дистрибуторов считает, что поставщики смогут обеспечить смартфонами всех желающим в рамках так называемого параллельного импорта, то есть ввоза продукции без разрешения Apple. По его мнению, из-за инфляции и падения спроса иностранные покупатели не раскупят весь объем поставленных устройств, поэтому остатки отправятся в Россию. Впрочем, из-за санкций и проблем с поставками стоимость iPhone на российском рынке будет значительно выше, чем в Европе и других регионах.

Проблемы также могут возникнуть с виртуальными сим-картами, использование которых на российском рынке пока толком не регулируется. Во время презентации Apple заявила, что в США будут продаваться iPhone только с eSIM, а в других странах — комбинированные со слотом для обычной карточки. Российский ритейлер "МТС" пишет на своем сайте, что не будет продавать iPhone 14 без слота для физической "симки", а "М.Видео-Эльдорадо" решил продавать обе версии.

"Коммерсант" обратил внимание, что мобильные операторы МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2 с 2020 года предоставляют абонентам в России виртуальные сим-карты по согласованию с правоохранительными органами. Один из представителей рынка электроники отметил, что обладателям моделей только с eSIM будет трудно зарегистрировать ее, ведь для этого необходимо иметь профиль в единой биометрической системе, усиленную электронную подпись или регистрировать eSIM в салоне оператора.

В марте Apple заявила о прекращении поставок техники в Россию. Жители страны-агрессора лишились возможности заказать iPhone и другую продукцию бренда на официальном сайте, а также воспользоваться службой дорожного трафика Apple Maps и многими приложениями из AppStore.

В июле выяснилось, что Apple продолжает завозить свои гаджеты в Россию, но не для продажи в магазинах. Как сообщили источники, компания лишь выполняет свои гарантийные обязательства перед россиянами, обеспечивая ремонт или замену сломанных устройств.