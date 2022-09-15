Росіяни масово розкуповують залишки iPhone 14, попри санкції та високі ціни

Постачальники сподіваються на постачання в Росію надлишків товару з Європи та інших регіонів.

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У перший тиждень після презентації iPhone 14 жителі Росії замовили у 2,5 раза більше нових смартфонів, ніж минулого року, попри те, що їх офіційно не поставляють до Росії. Подробиці повідомляє російське видання "КоммерсантЪ", посилаючись на ритейлерів.

Багато росіян вже скористалися послугою замовлення в роздрібних мережах РФ, водночас понад 70% оплачених замовлень припадають на флагманські моделі iPhone 14 Pro (від $999) і iPhone 14 Pro Max (від $1099), а найменш популярним виявилася стандартна версія iPhone 14 зі 128 вбудованої пам'яті. Високий попит підтвердили в мережах "М.Відео-Ельдорадо", "Мегафон" та "Сітілінк", разом з тим сертифікований дистриб'ютор Apple у Росії, re:Store, замовлення на новинки не приймає.

Один із дистриб'юторів вважає, що постачальники зможуть забезпечити смартфонами всіх охочих у межах так званого паралельного імпорту, тобто ввезення продукції без дозволу Apple. На його думку, через інфляцію та падіння попиту іноземні покупці не розкуплять весь обсяг поставлених пристроїв, тому залишки вирушать до Росії. Втім, через санкції та проблеми з поставками вартість iPhone на російському ринку буде значно вищою, ніж у Європі та інших регіонах.

Проблеми також можуть виникнути з віртуальними сім-картами, використання яких на російському ринку поки до ладу не регулюється. Під час презентації Apple заявила, що в США продаватимуть iPhone лише з eSIM, а в інших країнах — комбіновані зі слотом для звичайної картки. Російський ритейлер "МТС" пише на своєму сайті, що не продаватиме iPhone 14 без слота для фізичної "сімки", а "М.Відео-Ельдорадо" вирішив продавати обидві версії.

"КоммерсантЪ" звернув увагу, що мобільні оператори МТС, "Мегафон", "Вимпелком", Tele2 з 2020 року надають абонентам у Росії віртуальні сім-картки за погодженням із правоохоронними органами. Один із представників ринку електроніки зазначив, що власникам моделей тільки з eSIM буде важко зареєструвати її, адже для цього необхідно мати профіль у єдиній біометричній системі, посилений електронний підпис або реєструвати eSIM у салоні оператора.

У березні Apple заявила про припинення постачання техніки в Росію. Жителі країни-агресора втратили можливість замовити iPhone та іншу продукцію бренду на офіційному сайті, а також скористатися службою дорожнього трафіку Apple Maps та багатьма програмами з AppStore.

У липні з'ясувалося, що Apple продовжує завозити свої гаджети до Росії, але не для продажу в магазинах. Як повідомили джерела, компанія лише виконує свої гарантійні зобов'язання перед росіянами, забезпечуючи ремонт чи заміну зламаних пристроїв.