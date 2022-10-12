Російський блогер розбив авто, щоб перевірити чи врятує його iPhone: не спрацювало

Після того, як машина з iPhone 14 на лобовому склі зіткнулася з бетонною плитою на швидкості 40 км/год, телефон не надіслав сигнал SOS.

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Російський блогер Родіон Худаков перевірив iPhone 14 і виявив, що функція виявлення аварій не працює як слід. Він присвятив цьому експерименту відеоролик, опублікований на YouTube-каналі HUDAKOV.

iPhone 14 отримав функцію "Виклик після серйозної аварії", яка має реагувати на дорожньо-транспортні пригоди та запускати зворотний звіт. Якщо користувач за кілька секунд не дасть відбій, пристрій повинен зв'язатися з рятувальниками і повідомити їх про аварію, а також вказати координати, повторивши повідомлення сім разів.

Росіянин разом із помічником закріпив новенький смартфон за допомогою спеціального кріплення на лобовому склі автомобіля ВАЗ-2108, який розігнали до 40 км/год та змусили врізатися у бетонний блок. Машина зазнала значних пошкоджень, проте операційна система iPhone ніяк не відреагувала на сильне зіткнення.

Родіон Худаков зазначив, що функцію виявлення аварій було включено, а до експерименту смартфон близько години перебував в автомобілі та виконував роль навігатора. Блогер припустив, що функція реагування ДТП може не працювати в Росії, але відразу показав, що при натисканні двох клавіш iPhone 14 починає зворотний відлік до відправлення сигналу тривоги екстреним службам.

У вересні YouTube-канал TechRax влаштував власні експерименти з контрольованими лобовими зіткненнями автомобілів у США. Блогери приклеїли iPhone 14 Pro до сидіння водія за допомогою скотчу і направили автомобіль на останки інших машин, розташованих на пустирі. Після зіткнень з різною швидкістю функція спрацювала, і смартфон почав зворотний відлік.

Раніше писали, що в США iPhone 14 сам викликав поліцію на місце ДТП, в якій загинуло шестеро людей. Катастрофа сталася в Лінкольні, штат Небраска, Honda Accord врізалася в дерево, внаслідок чого п'ятеро чоловіків померли на місці, а 24-річну дівчину доправили до лікарні, але не змогли врятувати її життя.

Писали також, що попит на нові смартфони iPhone 14 швидко впав – вже за два тижні після випуску продажу різко знизилися. У Китаї за перші три дні купили 987 тисяч одиниць, що на 11% менше у порівнянні з торішнім iPhone 13.

Тим часом, росіяни масово замовляють iPhone 14, незважаючи на високі ціни та санкції. Російські магазини почали приймати замовлення, сподіваючись поставити смартфони за так званим паралельним імпортом.