iPhone 14 сам викликав поліцію на місце автокатастрофи, в якій загинуло 6 людей (фото)

Трагічний інцидент стався у штаті Небраска, США.

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У місті Лінкольн (штат Небраска, США) нещодавно сталася ДТП, в якій загинули 6 людей. Міська влада назвала аварію "найстрашнішою" за останній час. Згодом виявилось, що поліцейських на місце інциденту автоматично викликав смартфон фірми Apple, пише unilad.com.

Шестеро людей трагічно загинули в жахливій аварії, яка сталася о 2:15 ночі 2 жовтня. П'ятеро чоловіків віком від 21 до 26 років загинули на місці після того, як їхня Honda Accord врізалася в дерево. Пожежно-рятувальна команда Лінкольна доправила до лікарні 24-річну пасажирку, але та незабаром померла.

[ + – ] Функція Crash Detection на iPhone 14 Фото: apple.com

"Ні пасажири, ні водій не змогли б зателефонувати до поліції, проте офіційні особи підтвердили, що зі смартфона однією з жертв до поліції було відправлено екстрене повідомлення 2 жовтня о 2:16", — пише ЗМІ.

Згодом виявилося, що йшлося про iPhone 14. Спрацювала нова функція Crash Detection, яка використовує датчики для визначення того, чи користувач потрапив в аварію. Функція працює таким чином: після того, як пристрій "визначив", що аварія має місце, воно надсилає повідомлення власнику. Якщо той не реагує, то через 20 сек., телефон автоматично викликає екстрені служби. Потім система відтворює звукове повідомлення, що інформує диспетчера про те, що користувач потрапив в аварію, надаючи координати широти та довготи з приблизним радіусом пошуку.

[ + – ] Місце ДТП у Лінкольні

Як пояснили в Apple, у разі виявлення інциденту функція виявлення збоїв не скасовуватиме будь-які екстрені виклики, зроблені користувачем.

[ + – ] Джонатан Кох із сестрою Фото: LinkedIn

Поліція розслідує причини ДТП. На даний момент відомо, що в аварії загинули водій (26 років), 21-річний пасажир, 23-річний пасажир, 24-річна пасажирка та два пасажири віком 22 роки. Встановлено ім'я одного із загиблих — Джонатан Кох. Це підтвердили його родички.