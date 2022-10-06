iPhone 14 сам вызвал полицию на место автокатастрофы, в которой погибли 6 человек (фото)

Трагический инцидент произошел в штате Небраска, США.

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В городе Линкольн (штат Небраска, США) недавно произошло ДТП, в котором погибли 6 человек. Городские власти назвали аварию "самой страшной" за последнее время. Впоследствии оказалось, что полицейских на место инцидента автоматически вызвал смартфон фирмы Apple, пишет unilad.com.

Шесть человек трагически погибли в ужасной аварии, которая случилась в 2:15 ночи 2 октября. Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 26 лет погибли на месте после того, как их Honda Accord врезалась в дерево. Пожарно-спасательная команда Линкольна доставила в больницу 24-летнюю пассажирку, но вскоре она скончалась.

[ + – ] Функция Crash Detection на iPhone 14 Фото: apple.com

"Ни пассажиры, ни водитель не смогли бы позвонить в полицию, однако официальные лица подтвердили, что со смартфона одной из жертв в полицию было отправлено экстренное сообщение 2 октября в 2:16", — пишет СМИ.

Впоследствии оказалось, что речь шла об iPhone 14. Сработала новая функция Crash Detection, которая использует датчики для определения того, попал ли пользователь в аварию. Функция работает следующим образом: после того, как устройство "определило", что авария имеет место быть, оно отправляет уведомление владельцу. Если тот не реагирует, то по истечению 20 сек., телефон автоматически вызывает экстренные службы. Затем система воспроизводит звуковое сообщение, информирующее диспетчера о том, что пользователь попал в аварию, предоставляя координаты широты и долготы с приблизительным радиусом поиска.

[ + – ] Место ДТП в Линкольне

Как пояснили в Apple, в случае выявления инцидента функция обнаружения сбоев не будет отменять любые экстренные вызовы, сделанные пользователем.

[ + – ] Джонатан Кох с сестрой Фото: LinkedIn

Полиция расследует причины ДТП. На данный момент известно, что в аварии погибли водитель (26 лет), 21-летний пассажир, 23-летний пассажир, 24-летняя пассажирка и два пассажира возрастом 22 года. Установлено имя одного из погибших — Джонатан Кох. Это подтвердили его родственницы.