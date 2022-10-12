У центрі Києва на Хрещатику сталася серйозна ДТП, є потерпілі– поліція (відео)

Водійка "Джипа" проїхала на червоне світло та врізалася в "Ауді". Внаслідок аварії позашляховик перекинувся та вдарився в електроопору. Потерпілих довелося госпіталізувати.

Related video

У центрі Києва, біля магазину ЦУМ на Хрещатику, сталася серйозна ДТП із потерпілими. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Подія сталася сьогодні, близько 19 години вечора.

Як уточнюється, жінка за кермом "Джипа" на великій швидкості проїхала на червоне світло світлофора перехрестя Хрещатик-вул. Богдана Хмельницького і зіткнулася з автомобілем "Ауді", водій якого повертав ліворуч із зустрічної смуги. Внаслідок аварії позашляховик перекинувся та врізався в електроопору. В "Ауді" спрацювали подушки безпеки, що врятувало водія після зіткнення.

Всі учасники пригоди – двоє водіїв та пасажир позашляховика – залишилися живими, проте отримали тілесні ушкодження, розповіли в поліції. Потерпілих відвезли у лікарню.

[ + – ] За попередньою інформацією, всі пасажири залишилися живими.

На опублікованих у соцмережах відео та фотографіях помітно, що "Джип" майже повністю розбитий. У позашляховика відірвало колеса та вирвало муфту.

Нагадаємо, російський блогер Родіон Худаков спеціально ініціював автоаварію, щоб перевірити, чи врятує його iPhone 14. Після того, як машина з "айфоном" на лобовому склі зіткнулася з бетонною плитою на швидкості 40 км/год, телефон не надіслав сигнал SOS.

Раніше Фокус повідомляв, що у ДБР розслідують ДТП із президентом Зеленським. Слідчі перевірять обставини, за яких травми голови отримав водій транспортного засобу, який зіткнувся із президентським кортежем.