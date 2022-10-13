У Києві розпочалося будівництво кільцевих розв'язок нового зразка (фото)
Кільцеві розв'язки малого радіусу — простий і дешевий спосіб підвищити безпеку на перехрестях. Їх будують у кількох районах Києва.
У Києві з'являються нові розв'язки європейського зразка. Вони допоможуть зробити нерегульовані перехрестя на дорогах столиці безпечнішими. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Кільцеві розв'язки малого радіусу часто можна побачити в країнах ЄС. Їхнє будівництво швидке та не витратне — це простий спосіб суттєво підвищити безпеку дорожнього руху.
Зокрема, нові розв'язки в Дніпровському районі з'явилися на вулиці Петра Вершигори (з'їзд із просп. Шухевича) та на перехресті вул. Червоноткацької та Юрія Поправки. Вони готові на 95% — залишилося лише нанести розмітку, що збираються зробити до кінця тижня.Важливо
У Солом'янському районі закінчується будівництво розв'язки на перехресті вулиць Генерала Шаповала, Кудряшова та Людмили Проценко. Там уже облаштували бордюри, і невдовзі з'явиться нове дорожнє покриття.
Крім того, нові кільцеві розв'язки незабаром з'являться за такими адресами:
- Дарницький район — перехрестя вул. Зрошувальної та Академіка Горбунова;
- Деснянський район — перехрестя вул. Кіото й виїзду на Броварський проспект;
- Шевченківський район — перетин вул. Кудрявської, Кудрявського узвозу та Нестерівського провулка.
Раніше Фокус повідомляв, що в Києві на Хрещатику сталася серйозна ДТП із постраждалими.