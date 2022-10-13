У Києві розпочалося будівництво кільцевих розв'язок нового зразка (фото)

Кільцеві розв'язки малого радіусу — простий і дешевий спосіб підвищити безпеку на перехрестях. Їх будують у кількох районах Києва.

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У Києві з'являються нові розв'язки європейського зразка. Вони допоможуть зробити нерегульовані перехрестя на дорогах столиці безпечнішими. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

[ + – ] Кільцеві розв'язки малого радіусу дешеві та швидко будуються

Кільцеві розв'язки малого радіусу часто можна побачити в країнах ЄС. Їхнє будівництво швидке та не витратне — це простий спосіб суттєво підвищити безпеку дорожнього руху.

Зокрема, нові розв'язки в Дніпровському районі з'явилися на вулиці Петра Вершигори (з'їзд із просп. Шухевича) та на перехресті вул. Червоноткацької та Юрія Поправки. Вони готові на 95% — залишилося лише нанести розмітку, що збираються зробити до кінця тижня.

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У Солом'янському районі закінчується будівництво розв'язки на перехресті вулиць Генерала Шаповала, Кудряшова та Людмили Проценко. Там уже облаштували бордюри, і невдовзі з'явиться нове дорожнє покриття.

[ + – ] Малі кільцеві розв'язки — простий спосіб підвищити безпеку дорожнього руху Фото: КГГА

Крім того, нові кільцеві розв'язки незабаром з'являться за такими адресами:

Дарницький район — перехрестя вул. Зрошувальної та Академіка Горбунова;

Деснянський район — перехрестя вул. Кіото й виїзду на Броварський проспект;

Шевченківський район — перетин вул. Кудрявської, Кудрявського узвозу та Нестерівського провулка.

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