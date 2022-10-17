Центр Києва закрили для транспорту після атаки дронів-камікадзе: де перекритий рух

У Києві перекрили проїзд до центральної частини міста, а також вулиць, що примикають до місць попадання дронів-камікадзе. Віталій Кличко радить водіям утриматися від поїздок.

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Після ранкової атаки дронів-камікадзе Shahed-136 на низці вулиць у центрі Києва заборонили рух транспорту. Про це написав у Telegram міський голова столиці Віталій Кличко.

Мер Києва порекомендував водіям не виїжджати до центру міста без гострої потреби. І закликав усіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

[ + – ] Проїзд до центру Києва перекрито Фото: Hromadske

Віталій Кличко та КМДА не конкретизували, які саме дороги Києва перекрито. За інформацією телеканалу "Київ", заборонено проїзд транспорту від площі Перемоги до Хрещатика та станції метро "Олімпійська". Крім того, неможливо проїхати до центру столиці з боку Солом'янки.

Також закриті для руху всі вулиці, що примикають до місць влучення безпілотників у районі залізничного вокзалу. У центрі Києва вранці місцями утворилися затори.

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Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві зафіксовано чотири влучення дронів-камікадзе. Постраждали об'єкти інфраструктури, а також житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Також Фокус повідомляв, що у столиці розпочали облаштування кільцевих розв'язок нового зразка.