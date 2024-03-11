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Авто

Бездоганний Prado: у Києві знайдено 17-річний японський позашляховик у новому стані (фото)

Lexus GX 2007, Lexus GX, Lexus GX 470, позашляховик Lexus, капсула часу
Фото: Roma Urraco | Lexus GX 2007 року ідеально зберігся

Lexus GX 470 2007 року не експлуатували взимку та зберігали на критому паркінгу. Позашляховик у дуже гарному стані та має невеликий пробіг.

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У Києві виявили чудово збережений Lexus GX 2007 року. Розкішний побратим Toyota Land Cruiser Prado виглядає, як новий. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Lexus GX 470, Lexus GX 2007, Lexus GX, позашляховик Lexus, капсула часу Fullscreen
Лакофарбове покриття авто не має пошкоджень
Фото: Roma Urraco

Цей Lexus GX 470 – справжня капсула часу, адже за 17 років він проїхав усього 34 тис. км. Власник дуже дбав про свій автомобіль – майже не експлуатував його взимку та тримав на критому паркінгу.

Lexus GX 2007, Lexus GX, Lexus GX 470, позашляховик Lexus, капсула часу Fullscreen
Позашляховик зберігали на критому паркінгу
Фото: Roma Urraco

Недивно, що стан позашляховика близький до ідеального. Його біле перламутрове лакофарбове покриття не має пошкоджень, та й у салоні добре збереглося оздоблення шкірою і деревом.

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Комплектація Lexus GX 470 досить багата навіть за сучасними мірками: клімат-контроль, мультимедіа, камера, потужна акустика, електроприводи крісел та кермової колонки з памяттю налаштувань.

салон Lexus GX, Lexus GX 470, позашляховик Lexus, капсула часу Fullscreen
Lexus GX баагато оснащений
Фото: Roma Urraco
салон Lexus GX 470, Lexus GX, Lexus GX 470, позашляховик Lexus, капсула часу Fullscreen
Салон озодблений шкірою та деревом
Фото: Roma Urraco

Японський рамний позашляховик Lexus GX 470 оснащений 4,7-літровим V8 потужністю 263 к. с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

До речі, недавно в Україні виявили старовинний мотоцикл 1975 року без пробігу. Він непогано зберігся.

Також Фокус розповідав, що Lexus привезе в Україну найдорожчу та найдешевшу моделі.