Безупречный Prado: в Киеве найден 17-летний японский внедорожник в новом состоянии (фото)

Lexus GX 470 2007 года не эксплуатировали зимой и хранили на крытом паркинге. Внедорожник в очень хорошем состоянии и имеет небольшой пробег.

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Лакокрасочное покрытие авто не имеет повреждений Фото: Roma Urraco

Этот Lexus GX 470 — настоящая капсула времени, ведь за 17 лет он проехал всего 34 тыс. км. Владелец очень заботился о своем автомобиле — почти не эксплуатировал его зимой и держал на крытом паркинге.

Внедорожник хранили на крытом паркинге Фото: Roma Urraco

Неудивительно, что состояние внедорожника близко к идеальному. Его белое перламутровое лакокрасочное покрытие не имеет повреждений, да и в салоне хорошо сохранилась отделка кожей и деревом.

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Комплектация Lexus GX 470 достаточно богата даже по современным меркам: климат-контроль, мультимедиа, камера, мощная акустика, электроприводы кресел и рулевой колонки с памятью настроек.

Lexus GX богато оснащен Фото: Roma Urraco Салон озодблен кожей и деревом Фото: Roma Urraco

Японский рамный внедорожник Lexus GX 470 оснащен 4,7-литровым V8 мощностью 263 л.с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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