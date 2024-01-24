Рариртетная капсула времени: обнаружен 22-летний спорткар Chevrolet без пробега (фото)

Редкий спорткар Chevrolet Camaro 35th Anniversary не эксплуатировался и хранился в гараже. Кабриолет отлично сохранился и выглядит как новый.

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В США найден идеально сохраненный кабриолет Chevrolet Camaro 2002 года. Спорткар простоял в гараже 22 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Chevrolet Camaro в исполнении 35th Anniversary является раритетом Фото: autoevolution.com

На одометре Chevrolet Camaro высвечен пробег в 191 км. Кабриолет выглядит как новый – его кузов, салон и двигатель в отличном состоянии. Владелец заботился об авто и регулярно его обслуживал.

В салоне и на кузове появились памятные надписи Фото: autoevolution.com

Американец решил купить Chevrolet Camaro Z28 SS в лимитированной версии 35th Anniversary, чтобы сохранить его и перепродать капсулу времени за приличную сумму. Сейчас он наконец решил выставить спорткар на продажу за 41 900 долларов.

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Chevrolet Camaro 35th Anniversary выпустили к 35-летию модели. Это финальная версия четвертого поколения Camaro. Она отличается окраской с полосами на капоте, особыми колесными дисками и памятными надписями на кузове и в салоне.

Под капотом установлен 325-сильный V8 Фото: autoevolution.com

К тому же, Chevrolet Camaro 35th Anniversary предлагали только с мощным 5,7-литровым V8 мощностью 325 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость составляет 252 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про еще более редкий Chevrolet Camaro 2001 года с пробегом 1100 км.

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