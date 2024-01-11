Обнаружен редчайший лимитированный спорткар Chevrolet 2001 года с пробегом 1100 км (фото)

Выпущено только 85 Chevrolet Camaro Intimidator SS, и сейчас они ценятся коллекционерами. Доработкой авто занимался известный гонщик Дэйл Эрнхардт.

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В США нашли идеально сохраненный Chevrolet Camaro 2001 года в редчайшей лимитированной версии Intimidator SS. Пробег автомобиля составляет всего 1100 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Выпущено только 85 Chevrolet Camaro Intimidator SS Фото: autoevolution.com

Этот Chevrolet Camaro Intimidator SS – капсула времени. Кузов, салон и силовой агрегат автомобиля в отличном состоянии. Редкую модель очень мало эксплуатировали и большую часть времени она простояла в гараже. За 23 года у авто было только два владельца.

Chevrolet Camaro Intimidator SS – действительно коллекционный раритет. Всего выпущено только 85 таких купе, а этот автомобиль – 40-й в серии. Доработкой авто занимался семикратный чемпион NASCAR Дэйл Эрнхардт – проект завершили незадолго до его гибели в 2001 году.

Салон отделан черной кожей Фото: autoevolution.com

Все Chevrolet Camaro Intimidator SS были окрашены в черный цвет. Спорткар получил новый спойлер, воздухозаборник на капоте и 17-дюймовые диски.

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Салон Chevrolet Camaro 2001 года отделали черной кожей и заменили там рычаг КПП. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль и мощную аудиосистему. На кузове и в салоне появились таблички с надписями Intimidator SS.

Мощность 5,7-литрового V8 подняли до 381 л. с. Фото: autoevolution.com

Главная особенность Chevrolet Camaro Intimidator SS – 5,7-литровый V8 с увеличенной с 310 до 381 л. с. мощностью и спортивным выхлопом. Также установлены самоблокирующийся дифференциал и увеличенные тормоза, а подвеска доработана.

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