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Авто

Обнаружен редчайший лимитированный спорткар Chevrolet 2001 года с пробегом 1100 км (фото)

Chevrolet Camaro Intimidator SS, Chevrolet Camaro Intimidator, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2001
Фото: autoevolution.com | Chevrolet Camaro Intimidator SS — редкая заряженная версия купе

Выпущено только 85 Chevrolet Camaro Intimidator SS, и сейчас они ценятся коллекционерами. Доработкой авто занимался известный гонщик Дэйл Эрнхардт.

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В США нашли идеально сохраненный Chevrolet Camaro 2001 года в редчайшей лимитированной версии Intimidator SS. Пробег автомобиля составляет всего 1100 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Chevrolet Camaro SS, Chevrolet Camaro Intimidator, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2001 Fullscreen
Выпущено только 85 Chevrolet Camaro Intimidator SS
Фото: autoevolution.com

Этот Chevrolet Camaro Intimidator SS – капсула времени. Кузов, салон и силовой агрегат автомобиля в отличном состоянии. Редкую модель очень мало эксплуатировали и большую часть времени она простояла в гараже. За 23 года у авто было только два владельца.

Chevrolet Camaro Intimidator SS – действительно коллекционный раритет. Всего выпущено только 85 таких купе, а этот автомобиль – 40-й в серии. Доработкой авто занимался семикратный чемпион NASCAR Дэйл Эрнхардт – проект завершили незадолго до его гибели в 2001 году.

Салон Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro Intimidator, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2001 Fullscreen
Салон отделан черной кожей
Фото: autoevolution.com

Все Chevrolet Camaro Intimidator SS были окрашены в черный цвет. Спорткар получил новый спойлер, воздухозаборник на капоте и 17-дюймовые диски.

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Салон Chevrolet Camaro 2001 года отделали черной кожей и заменили там рычаг КПП. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль и мощную аудиосистему. На кузове и в салоне появились таблички с надписями Intimidator SS.

Двигатель Шевроле Камаро Chevrolet Camaro Intimidator SS, Chevrolet Camaro Intimidator, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2001 Fullscreen
Мощность 5,7-литрового V8 подняли до 381 л. с.
Фото: autoevolution.com

Главная особенность Chevrolet Camaro Intimidator SS – 5,7-литровый V8 с увеличенной с 310 до 381 л. с. мощностью и спортивным выхлопом. Также установлены самоблокирующийся дифференциал и увеличенные тормоза, а подвеска доработана.

К слову, недавно в Великобритании нашли суперкар Ferrari 328 1989 года с пробегом менее 1000 км.

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