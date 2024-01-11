Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Виявлено рідкісний лімітований спорткар Chevrolet 2001 року з пробігом 1100 км (фото)

Chevrolet Camaro Intimidator SS, Chevrolet Camaro Intimidator, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2001
Фото: autoevolution.com | Chevrolet Camaro Intimidator SS — рідкісна заряджена версія купе

Випущено тільки 85 Chevrolet Camaro Intimidator SS, і зараз вони цінуються колекціонерами. Доопрацюванням авто займався відомий гонщик Дейл Ернхардт.

Related video

У США знайшли ідеально збережений Chevrolet Camaro 2001 року в рідкісній лімітованій версії Intimidator SS. Пробіг автомобіля становить лише 1100 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Chevrolet Camaro SS, Chevrolet Camaro Intimidator, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2001 Fullscreen
Випущено лише 85 Chevrolet Camaro Intimidator SS
Фото: autoevolution.com

Цей Chevrolet Camaro Intimidator SS — капсула часу. Кузов, салон і силовий агрегат автомобіля у відмінному стані. Рідкісну модель дуже мало експлуатували і більшу частину часу вона простояла в гаражі. За 23 роки у авто було тільки два власники.

Chevrolet Camaro Intimidator SS — справді колекційний раритет. Загалом випущено лише 85 таких купе, а цей автомобіль — 40-й у серії. Доопрацюванням авто займався семиразовий чемпіон NASCAR Дейл Ернхардт — проект завершили незадовго до його загибелі в 2001 році.

Салон Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro Intimidator, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2001 Fullscreen
Салон оздоблений чорною шкірою
Фото: autoevolution.com

Усі Chevrolet Camaro Intimidator SS були пофарбовані в чорний колір. Спорткар отримав новий спойлер, повітрозабірник на капоті і 17-дюймові диски.

Важливо
Зірка 80-х: в Україні виявили вінтажний мотоцикл Jawa в заводській упаковці (фото)
Зірка 80-х: в Україні виявили вінтажний мотоцикл Jawa в заводській упаковці (фото)

Салон Chevrolet Camaro 2001 року оздобили чорною шкірою і замінили там важіль КПП. Комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль і потужну аудіосистему. На кузові і в салоні з'явилися таблички з написами Intimidator SS.

Двигун Шевроле Камаро Chevrolet Camaro Intimidator SS, Chevrolet Camaro Intimidator, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2001 Fullscreen
Потужність 5,7-літрового V8 підняли до 381 к. с.
Фото: autoevolution.com

Головна особливість Chevrolet Camaro Intimidator SS — 5,7-літровий V8 зі збільшеною з 310 до 381 к. с. потужністю і спортивним вихлопом. Також встановлено диференціал, що самоблокується, і збільшені гальма, а підвіска доопрацьована.

До слова, нещодавно у Великій Британії знайшли суперкар Ferrari 328 1989 року з пробігом менше ніж 1000 км.

Також Фокус повідомляв, що з молотка пішов ексклюзивний тюнінгований BMW Майкла Джордана.