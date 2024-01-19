Эксклюзив из 90-х: обнаружен 28-летний Porsche 911 с пробегом 200 км (фото)

Porsche 911 Turbo в 993 кузове оснащен 408-сильной шестеркой и способен развить 290 км/ч. У автомобиля богатая комплектация и особый цвет кузова.

Related video

В США найден Porsche 911 Turbo 1996 года в новом состоянии. Знаменитый спорткар идеально сохранился. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Спорткар оснащен 408-сильным турбомотором Фото: Bring a Trailer

Porsche 911 Turbo в кузове 993 – капсула времени. За 28 лет он проехал всего 207 км. Примечательно, что все это время у автомобиля был один владелец.

Американец заботился о своем авто и регулярно его обслуживал, хотя и почти не ездил. Мало того, недавно он поменял турбину и одну из выхлопных труб, несмотря на минимальный пробег Porsche 911 Turbo.

Салон авто идеально сохранился Фото: Bring a Trailer

В 1996 году спорткар был заказан в богатой комплектации. У него эксклюзивный оттенок серого цвета кузова, а салон отделан дорогой кожей. Оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, люк, CD-чейнджер, электропривод и подогрев сидений.

Важно

На аукционе продалии редкий коллекционный Porsche звезды Голливуда (фото)

Porsche 911 Turbo оснащен 3,6-литровой оппозитной шестеркой воздушного охлаждения с двумя турбинами, которая развивает 408 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Сиденья оснащены электроприводом и подогревом Фото: Bring a Trailer

Сейчас владелец все же решил расстаться с авто и собирается продать его на аукционе. Цена Porsche 911 Turbo может легко превысить 500 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился редкий заряженный Porsche 911 за 9 миллионов гривен.

Также мы писали про суперкар Ferrari 1989 года с пробегом менее 1000 км.