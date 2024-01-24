Рариртетна капсула часу: виявлено 22-річний спорткар Chevrolet без пробігу (фото)

Рідкісний спорткар Chevrolet Camaro 35th Anniversary не експлуатувався і зберігався в гаражі. Кабріолет відмінно зберігся і виглядає як новий.

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У США знайдено ідеально збережений кабріолет Chevrolet Camaro 2002 року. Спорткар простояв у гаражі 22 роки. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Chevrolet Camaro у виконанні 35th Anniversary є раритетом Фото: autoevolution.com

На одометрі Chevrolet Camaro висвічено пробіг у 191 км. Кабріолет виглядає як новий — його кузов, салон і двигун у відмінному стані. Власник дбав про авто і регулярно його обслуговував.

У салоні та на кузові з'явилися пам'ятні написи Фото: autoevolution.com

Американець вирішив купити Chevrolet Camaro Z28 SS у лімітованій версії 35th Anniversary, щоб зберегти його і перепродати капсулу часу за пристойну суму. Зараз він нарешті вирішив виставити спорткар на продаж за 41 900 доларів.

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Chevrolet Camaro 35th Anniversary випустили до 35-річчя моделі. Це фінальна версія четвертого покоління Camaro. Вона вирізняється забарвленням зі смугами на капоті, особливими колісними дисками і пам'ятними написами на кузові та в салоні.

Під капотом встановлено 325-сильний V8 Фото: autoevolution.com

До того ж, Chevrolet Camaro 35th Anniversary пропонували тільки з потужним 5,7-літровим V8 потужністю 325 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість становить 252 км/год.

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