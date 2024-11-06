Бензин или электро: самый компактный кроссовер Kia показали до презентации (фото)

Kia Syros — компактный 3,7-метровый кроссовер с богатым оснащением. Автомобиль предложат в бензиновой и электрической модификациях.

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Компактный кроссовер Hyundai Casper получит собрата от Kia. По данным издания Autocar, модель назовут Syros и представят в начале 2025 года, а пока опубликовали первые ее изображения.

На тизерах можно разглядеть силуэт авто с плавными обводами кузова, высокой изогнутой оконной линией и толстыми стойками крыши. Кроме того, видны тоненькие светодиодные фары и фонари, а также выдвижные дверные ручки.

Модель предложат в бензиновой и электрической версиях Фото: Kia

Известно, что компактная бюджетная модель получит опции, присущие значительно более дорогим авто. В топовой версии Kia Syros установят цифровой щиток приборов, сенсорный дисплей, камеру и панорамную крышу, а сиденья получат электропривод и вентиляцию. К тому же, обещают богатое оснащение по безопасности.

Авто будет достигать примерно 3,6 м в длину и будет самым дешевым кроссовером Kia. Как и родственный Hyundai, кроссовер Kia Syros предложат в бензиновой и электрической модификациях. Указано, что авто получит 1,2-литровую бензиновую четверку, которая будет комплектоваться механической и автоматической КПП. Подробности электрической установки пока держатся в секрете.

Кстати, недавно дебютировал новый Kia Sportage 2025, который претерпел существенные изменения внешне.

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