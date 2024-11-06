Бензин або електро: найкомпактніший кросовер Kia показали до презентації (фото)

Kia Syros — компактний 3,7-метровий кросовер із багатим оснащенням. Автомобіль запропонують у бензиновій та електричній модифікаціях.

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Компактний кросовер Hyundai Casper отримає побратима від Kia. За даними видання Autocar, модель назвуть Syros та представлять на початку 2025 року, а поки опублікували перші її зображення.

На тизерах можна розгледіти силует авто із плавними обводами кузова, високою вигнутою віконною лінією та товстими стійками даху. Крім того, видно тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі, а також висувні дверні ручки.

Модель запропонують у бензиновій та електричній версіях Фото: Kia

Відомо, що компактна бюджетна модель отримає опції, властиві значно дорожчим авто. У топовій версії Kia Syros встановлять цифровий щиток приладів, сенсорний дисплей, камеру і панорамний дах, а сидіння отримають електропривід і вентиляцію. До того ж, обіцяють багате оснащення з безпеки.

Авто сягатиме приблизно 3,6 м у довжину та буде найдешевшим кросовером Kia. Як і споріднений Hyundai, кросовер Kia Syros запропонують у бензиновій та електричній модифікаціях. Зазначено, що авто отримає 1,2-літрову бензинову четвірку, яку комплектуватимуть механічною та автоматичною КПП. Подробиці електричної установки поки тримають у секреті.

До речі, нещодавно дебютував новий Kia Sportage 2025, який зазнав суттєвих змін зовні.

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