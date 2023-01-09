Названы самые надежные автомобили возрастом до 5 лет
Список самых надежных современных авто возглавили недорогие модели. Их владельцы практически не сталкивались с поломками во время эксплуатации.
Эксперты назвали 25 самых надежных современных автомобилей. В список попали гибриды, кроссоверы и мощные седаны. Рейтинг моделей опубликовали на портале WhatCar.
Эксперты опросили тысячи владельцев различных моделей авто. Они рассказали о своем опыте эксплуатации и проблемах, с которыми сталкивались во время вождения своих автомобилей.Важно
Результаты оказались неожиданными. Список самых надежны современных автомобилей возглавили недорогие модели, а люксовые автомобили расположились в начале или середине списка.
Самые надежные современные автомобили:
12 место: BMW 1 Series/BMW X3/Kia Niro hybrid
Рейтинг надежности: 98,1%
11 место: Honda Jazz (c 2020 года)/Hyundai i10
Рейтинг надежности: 98,2%
10 место: Jaguar XJ/Lexus IS
Рейтинг надежности: 98,3%
9 место: BMW X1/Kia Ceed/Volkswagen Up!
Рейтинг надежности: 98,4%
8 место: Honda CR-V/Lexus NX/Mercedes-Benz B-Class
Рейтинг надежности: 98,5%
7 место: Honda Jazz (с 2015 по 2020 год)
Рейтинг надежности: 98,7%
6 место: Nissan Leaf
Рейтинг надежности: 98,9%
5 место: Lexus UX
Рейтинг надежности: 99,0%
4 место: Mazda CX-3/Toyota Aygo
Рейтинг надежности: 99,1%
3 место: Lexus CT 200h/Toyota Auris
Рейтинг надежности: 99,3%
2 место: Toyota RAV4
Рейтинг надежности: 99,5%
1 место: Hyundai Tucson/Kia Soul/MINI Convertible/Mitsubishi Eclipse Cross
Рейтинг надежности: 100%
Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали восемь кроссоверов и внедорожников, обслуживание которых обойдется в круглую сумму.