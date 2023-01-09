Названы самые надежные автомобили возрастом до 5 лет

Список самых надежных современных авто возглавили недорогие модели. Их владельцы практически не сталкивались с поломками во время эксплуатации.

Related video

Эксперты назвали 25 самых надежных современных автомобилей. В список попали гибриды, кроссоверы и мощные седаны. Рейтинг моделей опубликовали на портале WhatCar.

Эксперты опросили тысячи владельцев различных моделей авто. Они рассказали о своем опыте эксплуатации и проблемах, с которыми сталкивались во время вождения своих автомобилей.

Важно

Названы самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы

Результаты оказались неожиданными. Список самых надежны современных автомобилей возглавили недорогие модели, а люксовые автомобили расположились в начале или середине списка.

Самые надежные современные автомобили:

12 место: BMW 1 Series/BMW X3/Kia Niro hybrid

[ + – ] BMW 1 Series [ + – ] BMW X3 [ + – ] Kia Niro hybrid

Рейтинг надежности: 98,1%

11 место: Honda Jazz (c 2020 года)/Hyundai i10

[ + – ] Honda Jazz [ + – ] Hyundai i10

Рейтинг надежности: 98,2%

10 место: Jaguar XJ/Lexus IS

[ + – ] Jaguar XJ [ + – ] Lexus IS

Рейтинг надежности: 98,3%

9 место: BMW X1/Kia Ceed/Volkswagen Up!

[ + – ] BMW X1 [ + – ] Kia Ceed [ + – ] Volkswagen Up!

Рейтинг надежности: 98,4%

8 место: Honda CR-V/Lexus NX/Mercedes-Benz B-Class

[ + – ] Honda CR-V [ + – ] Lexus NX [ + – ] Mercedes-Benz B-Class

Рейтинг надежности: 98,5%

7 место: Honda Jazz (с 2015 по 2020 год)

[ + – ] Honda Jazz занял 7 место в рейтинге самых надежных автомобилей Фото: Honda

Рейтинг надежности: 98,7%

6 место: Nissan Leaf

[ + – ] Nissan Leaf занял 6 место в рейтинге самых надежных автомобилей Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 98,9%

5 место: Lexus UX

[ + – ] Lexus UX занял 5 место в рейтинге самых надежных автомобилей Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 99,0%

4 место: Mazda CX-3/Toyota Aygo

[ + – ] Mazda CX-3 [ + – ] Toyota Aygo

Рейтинг надежности: 99,1%

3 место: Lexus CT 200h/Toyota Auris

[ + – ] Lexus CT 200h [ + – ] Toyota Auris

Рейтинг надежности: 99,3%

2 место: Toyota RAV4

[ + – ] Toyota RAV4 занял 2 место в рейтинге самых надежных автомобилей Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 99,5%

1 место: Hyundai Tucson/Kia Soul/MINI Convertible/Mitsubishi Eclipse Cross

[ + – ] Hyundai Tucson [ + – ] Kia Soul [ + – ] MINI Convertible [ + – ] Mitsubishi Eclipse Cross

Рейтинг надежности: 100%

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали восемь кроссоверов и внедорожников, обслуживание которых обойдется в круглую сумму.