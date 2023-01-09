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Авто

Названы самые надежные автомобили возрастом до 5 лет

Hyundai, Hyundai Tucson, Кроссоверы, Седаны, Хэтчбеки, Надежность, Авто, Автомобили, Рейтинг, Эксперты
Фото: Hyundai | Hyundai Tucson попал в список самых надежных авто

Список самых надежных современных авто возглавили недорогие модели. Их владельцы практически не сталкивались с поломками во время эксплуатации.

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Эксперты назвали 25 самых надежных современных автомобилей. В список попали гибриды, кроссоверы и мощные седаны. Рейтинг моделей опубликовали на портале WhatCar.

Эксперты опросили тысячи владельцев различных моделей авто. Они рассказали о своем опыте эксплуатации и проблемах, с которыми сталкивались во время вождения своих автомобилей.

Важно
Названы самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы
Названы самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы

Результаты оказались неожиданными. Список самых надежны современных автомобилей возглавили недорогие модели, а люксовые автомобили расположились в начале или середине списка.

Самые надежные современные автомобили:

12 место: BMW 1 Series/BMW X3/Kia Niro hybrid

BMW 1 Series Fullscreen
BMW 1 Series
BMW X3 Fullscreen
BMW X3
Kia Niro hybrid Fullscreen
Kia Niro hybrid
BMW 1 Series
BMW X3
Kia Niro hybrid

Рейтинг надежности: 98,1%

11 место: Honda Jazz (c 2020 года)/Hyundai i10

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz
Hyundai i10 Fullscreen
Hyundai i10
Honda Jazz
Hyundai i10

Рейтинг надежности: 98,2%

10 место: Jaguar XJ/Lexus IS

Jaguar XJ Fullscreen
Jaguar XJ
Lexus IS Fullscreen
Lexus IS
Jaguar XJ
Lexus IS

Рейтинг надежности: 98,3%

9 место: BMW X1/Kia Ceed/Volkswagen Up!

BMW X1 Fullscreen
BMW X1
Kia Ceed Fullscreen
Kia Ceed
Volkswagen Up! Fullscreen
Volkswagen Up!
BMW X1
Kia Ceed
Volkswagen Up!

Рейтинг надежности: 98,4%

8 место: Honda CR-V/Lexus NX/Mercedes-Benz B-Class

Honda CR-V Fullscreen
Honda CR-V
Lexus NX Fullscreen
Lexus NX
Mercedes-Benz B-Class Fullscreen
Mercedes-Benz B-Class
Honda CR-V
Lexus NX
Mercedes-Benz B-Class

Рейтинг надежности: 98,5%

7 место: Honda Jazz (с 2015 по 2020 год)

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz занял 7 место в рейтинге самых надежных автомобилей
Фото: Honda

Рейтинг надежности: 98,7%

6 место: Nissan Leaf

Nissan Leaf Fullscreen
Nissan Leaf занял 6 место в рейтинге самых надежных автомобилей
Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 98,9%

5 место: Lexus UX

Lexus UX Fullscreen
Lexus UX занял 5 место в рейтинге самых надежных автомобилей
Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 99,0%

4 место: Mazda CX-3/Toyota Aygo

Mazda CX-3 Fullscreen
Mazda CX-3
Toyota Aygo Fullscreen
Toyota Aygo
Mazda CX-3
Toyota Aygo

Рейтинг надежности: 99,1%

3 место: Lexus CT 200h/Toyota Auris

Lexus CT 200h Fullscreen
Lexus CT 200h
Toyota Auris Fullscreen
Toyota Auris
Lexus CT 200h
Toyota Auris

Рейтинг надежности: 99,3%

2 место: Toyota RAV4

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 занял 2 место в рейтинге самых надежных автомобилей
Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 99,5%

1 место: Hyundai Tucson/Kia Soul/MINI Convertible/Mitsubishi Eclipse Cross

Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson
Kia Soul Fullscreen
Kia Soul
MINI Convertible Fullscreen
MINI Convertible
Mitsubishi Eclipse Cross Fullscreen
Mitsubishi Eclipse Cross
Hyundai Tucson
Kia Soul
MINI Convertible
Mitsubishi Eclipse Cross

Рейтинг надежности: 100%

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали восемь кроссоверов и внедорожников, обслуживание которых обойдется в круглую сумму.