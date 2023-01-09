Названі найнадійніші автомобілі віком до 5 років

Список найнадійніших сучасних авто очолили недорогі моделі. Їхні власники практично не стикалися з поломками під час експлуатації.

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Експерти назвали 25 найнадійніших сучасних автомобілів. До списку потрапили гібриди, кросовери та потужні седани. Рейтинг моделей надрукували на порталі WhatCar.

Експерти опитали тисячі власників різних моделей авто. Вони розповіли про свій досвід експлуатації та проблеми, з якими стикалися під час водіння своїх автомобілів.

Важливо

Названі найбільш надійні й ненадійні компактні кросовери

Результати виявилися несподіваними. Список найнадійніших сучасних автомобілів очолили недорогі моделі, а люксові автомобілі розташувалися на початку або в середині списку.

Найнадійніші сучасні автомобілі:

12 місце: BMW 1 Series/BMW X3/Kia Niro hybrid

[ + – ] BMW 1 Series [ + – ] BMW X3 [ + – ] Kia Niro hybrid

Рейтинг надійності: 98,1%

11 місце: Honda Jazz (з 2020 року)/Hyundai i10

[ + – ] Honda Jazz [ + – ] Hyundai i10

Рейтинг надійності: 98,2%

10 місце: Jaguar XJ/Lexus IS

[ + – ] Jaguar XJ [ + – ] Lexus IS

Рейтинг надійності: 98,3%

9 місце: BMW X1/Kia Ceed/Volkswagen Up!

[ + – ] BMW X1 [ + – ] Kia Ceed [ + – ] Volkswagen Up!

Рейтинг надійності: 98,4%

8 місце: Honda CR-V/Lexus NX/Mercedes-Benz B-Class

[ + – ] Honda CR-V [ + – ] Lexus NX [ + – ] Mercedes-Benz B-Class

Рейтинг надійності: 98,5%

7 місце: Honda Jazz (з 2015 по 2020 рік)

[ + – ] Honda Jazz посів 7 місце у рейтингу найнадійніших автомобілів Фото: Honda

Рейтинг надійності: 98,7%

6 місце: Nissan Leaf

[ + – ] Nissan Leaf посів 6 місце у рейтингу найнадійніших автомобілів Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 98,9%

5 місце: Lexus UX

[ + – ] Lexus UX посів 5 місце у рейтингу найнадійніших автомобілів Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 99,0%

4 місце: Mazda CX-3/Toyota Aygo

[ + – ] Mazda CX-3 [ + – ] Toyota Aygo

Рейтинг надійності: 99,1%

3 місце: Lexus CT 200h/Toyota Auris

[ + – ] Lexus CT 200h [ + – ] Toyota Auris

Рейтинг надійності: 99,3%

2 місце: Toyota RAV4

[ + – ] Toyota RAV4 посів 2 місце у рейтингу найнадійніших автомобілів Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 99,5%

1 місце: Hyundai Tucson/Kia Soul/MINI Convertible/Mitsubishi Eclipse Cross

[ + – ] Hyundai Tucson [ + – ] Kia Soul [ + – ] MINI Convertible [ + – ] Mitsubishi Eclipse Cross

Рейтинг надійності: 100%

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали вісім кросоверів та позашляховиків, обслуговування яких обійдеться у круглу суму.