Названі найнадійніші автомобілі віком до 5 років
Список найнадійніших сучасних авто очолили недорогі моделі. Їхні власники практично не стикалися з поломками під час експлуатації.
Експерти назвали 25 найнадійніших сучасних автомобілів. До списку потрапили гібриди, кросовери та потужні седани. Рейтинг моделей надрукували на порталі WhatCar.
Експерти опитали тисячі власників різних моделей авто. Вони розповіли про свій досвід експлуатації та проблеми, з якими стикалися під час водіння своїх автомобілів.Важливо
Результати виявилися несподіваними. Список найнадійніших сучасних автомобілів очолили недорогі моделі, а люксові автомобілі розташувалися на початку або в середині списку.
Найнадійніші сучасні автомобілі:
12 місце: BMW 1 Series/BMW X3/Kia Niro hybrid
Рейтинг надійності: 98,1%
11 місце: Honda Jazz (з 2020 року)/Hyundai i10
Рейтинг надійності: 98,2%
10 місце: Jaguar XJ/Lexus IS
Рейтинг надійності: 98,3%
9 місце: BMW X1/Kia Ceed/Volkswagen Up!
Рейтинг надійності: 98,4%
8 місце: Honda CR-V/Lexus NX/Mercedes-Benz B-Class
Рейтинг надійності: 98,5%
7 місце: Honda Jazz (з 2015 по 2020 рік)
Рейтинг надійності: 98,7%
6 місце: Nissan Leaf
Рейтинг надійності: 98,9%
5 місце: Lexus UX
Рейтинг надійності: 99,0%
4 місце: Mazda CX-3/Toyota Aygo
Рейтинг надійності: 99,1%
3 місце: Lexus CT 200h/Toyota Auris
Рейтинг надійності: 99,3%
2 місце: Toyota RAV4
Рейтинг надійності: 99,5%
1 місце: Hyundai Tucson/Kia Soul/MINI Convertible/Mitsubishi Eclipse Cross
Рейтинг надійності: 100%
Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали вісім кросоверів та позашляховиків, обслуговування яких обійдеться у круглу суму.