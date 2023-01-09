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Авто

Названі найнадійніші автомобілі віком до 5 років

Hyundai, Hyundai Tucson, Кросовери, Седани, Хетчбеки, Надійність, Авто, Автомобілі, Рейтинг, Експерти
Фото: Hyundai | Hyundai Tucson потрапив до списку найнадійніших авто

Список найнадійніших сучасних авто очолили недорогі моделі. Їхні власники практично не стикалися з поломками під час експлуатації.

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Експерти назвали 25 найнадійніших сучасних автомобілів. До списку потрапили гібриди, кросовери та потужні седани. Рейтинг моделей надрукували на порталі WhatCar.

Експерти опитали тисячі власників різних моделей авто. Вони розповіли про свій досвід експлуатації та проблеми, з якими стикалися під час водіння своїх автомобілів.

Важливо
Названі найбільш надійні й ненадійні компактні кросовери
Названі найбільш надійні й ненадійні компактні кросовери

Результати виявилися несподіваними. Список найнадійніших сучасних автомобілів очолили недорогі моделі, а люксові автомобілі розташувалися на початку або в середині списку.

Найнадійніші сучасні автомобілі:

12 місце: BMW 1 Series/BMW X3/Kia Niro hybrid

BMW 1 Series Fullscreen
BMW 1 Series
BMW X3 Fullscreen
BMW X3
Kia Niro hybrid Fullscreen
Kia Niro hybrid
BMW 1 Series
BMW X3
Kia Niro hybrid

Рейтинг надійності: 98,1%

11 місце: Honda Jazz (з 2020 року)/Hyundai i10

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz
Hyundai i10 Fullscreen
Hyundai i10
Honda Jazz
Hyundai i10

Рейтинг надійності: 98,2%

10 місце: Jaguar XJ/Lexus IS

Jaguar XJ Fullscreen
Jaguar XJ
Lexus IS Fullscreen
Lexus IS
Jaguar XJ
Lexus IS

Рейтинг надійності: 98,3%

9 місце: BMW X1/Kia Ceed/Volkswagen Up!

BMW X1 Fullscreen
BMW X1
Kia Ceed Fullscreen
Kia Ceed
Volkswagen Up! Fullscreen
Volkswagen Up!
BMW X1
Kia Ceed
Volkswagen Up!

Рейтинг надійності: 98,4%

8 місце: Honda CR-V/Lexus NX/Mercedes-Benz B-Class

Honda CR-V Fullscreen
Honda CR-V
Lexus NX Fullscreen
Lexus NX
Mercedes-Benz B-Class Fullscreen
Mercedes-Benz B-Class
Honda CR-V
Lexus NX
Mercedes-Benz B-Class

Рейтинг надійності: 98,5%

7 місце: Honda Jazz (з 2015 по 2020 рік)

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz посів 7 місце у рейтингу найнадійніших автомобілів
Фото: Honda

Рейтинг надійності: 98,7%

6 місце: Nissan Leaf

Nissan Leaf Fullscreen
Nissan Leaf посів 6 місце у рейтингу найнадійніших автомобілів
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 98,9%

5 місце: Lexus UX

Lexus UX Fullscreen
Lexus UX посів 5 місце у рейтингу найнадійніших автомобілів
Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 99,0%

4 місце: Mazda CX-3/Toyota Aygo

Mazda CX-3 Fullscreen
Mazda CX-3
Toyota Aygo Fullscreen
Toyota Aygo
Mazda CX-3
Toyota Aygo

Рейтинг надійності: 99,1%

3 місце: Lexus CT 200h/Toyota Auris

Lexus CT 200h Fullscreen
Lexus CT 200h
Toyota Auris Fullscreen
Toyota Auris
Lexus CT 200h
Toyota Auris

Рейтинг надійності: 99,3%

2 місце: Toyota RAV4

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 посів 2 місце у рейтингу найнадійніших автомобілів
Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 99,5%

1 місце: Hyundai Tucson/Kia Soul/MINI Convertible/Mitsubishi Eclipse Cross

Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson
Kia Soul Fullscreen
Kia Soul
MINI Convertible Fullscreen
MINI Convertible
Mitsubishi Eclipse Cross Fullscreen
Mitsubishi Eclipse Cross
Hyundai Tucson
Kia Soul
MINI Convertible
Mitsubishi Eclipse Cross

Рейтинг надійності: 100%

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали вісім кросоверів та позашляховиків, обслуговування яких обійдеться у круглу суму.