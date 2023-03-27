Електромобіль MG 4 провалив тест на керованість (відео)

Електромобіль MG 4 пройшов "лосиний тест" та тест на слалом. Автомобіль показав посередні результати у цих випробуваннях.

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Експерти перевірили керованість електромобіля MG 4. Велика вага не дозволила авто впоратися з "лосиним тестом". Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

MG 4 показав далеко не найкращі результати у тестах на керованість. Експерти зазначили, що через велику вагу електромобіль стає нестабільним на високих швидкостях.

Випробування проходив електрокар у версії Luxury з 204-сильним електромотором та акумуляторною батареєю на 64 кВтг. Він здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 7,9 секунди та може проїхати 435 км на одному заряді. Автомобіль "взули" у шини Continental PremiumContact C 215/50 R17 XL.

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Спочатку MG 4 пройшов тест на слалом. Електромобіль проїхав смугу перешкод за 24,8 секунди, що є одним з найгірших результатів.

Згодом електрокар випробували у "лосиному тесті", під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестового автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Водій-випробувач намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 77 км/год, але MG 4 втратив зчеплення з дорогою. Єдина успішна спроба відбулася на швидкості 74 км/год.

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