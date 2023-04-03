Купе-кросовер Peugeot 408 розчарував у тестах на керованість (відео)

Peugeot 408 розчарував експертів своєю керованістю. Кросовер нестійкий, а його маневреність виявилася на рівні великих позашляховиків.

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Експерти перевірили керованість купе-кросовера Peugeot 408, який виявився менш маневреним, ніж очікувалося. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Peugeot 408 показав погані результати у тестах на керованість. У кросовера дуже м'яка підвіска, через що він втрачає стійкість при маневруванні.

Випробування проходив автомобіль у версії PureTech 130 EAT8 з 1,2-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 130 к. с. і 230 Нм крутного моменту. Він здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 11,5 секунд і розвивати швидкість до 210 км/год. Автомобіль "взули" у шини Michelin e-Primacy 4 205/55 R19.

Спочатку Peugeot 408 пройшов тест на слалом. Кросовер проїхав смугу перешкод за 25,9 секунди. Він виявився швидшим за гібридний позашляховик Land Rover Range Rover Sport P510e Autobiography, але поступився гібридному кросоверу Nissan X-Trail 1.5 e-Power 213.

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Після цього кросовер випробували у "лосиному тесті", під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Спочатку смугу перешкод намагалися проїхати на швидкості 73 км/год, але кросовер втратив стійкість та зачепив конуси. Єдина успішна спроба відбулася на швидкості 72 км/год.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили керованість гібридного кросовера Kia Sportage.