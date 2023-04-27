Кроссовер Subaru Outback справился с тестом на управляемость (видео)

Кроссовер смог справиться с лосиным тестом, но эксперты ожидали большего. Достичь лучших результатов не удалось из-за плохого распределения веса.

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Эксперты проверили управляемость популярного кроссовера Subaru Outback в лосином тесте. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Subaru Outback пользуется большим спросом в США и Европе. Модель отличается высокой практичностью и надежными двигателями.

Эксперты заявили, что кроссовер оказался не таким проворным, как ожидалось. В этом вина плохого распределения веса и высокого дорожного просвета.

Несмотря на недостатки, кроссоверу все же удалось справиться с испытанием. Автомобиль не задел ни один из конусов.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Subaru Outback удалось пройти лосиный тест на скорости 72 км/ч. Кроссовер сохранил сцепление с дорогой и успешно стабилизировался после резкого поворота.

Шведские эксперты тестируют автомобили только с полной массой. Поэтому вес Subaru Outback во время испытания составлял 2200 кг.

Испытание проходила версия Touring. Ее стоимость в Швеции составляет от 42 790 долларов.

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Subaru Outback оснащен 2,5-литровым оппозитным двигателем мощностью 166 л.с. и 252 Нм крутящего момента. Он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic.

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