Универсал, который не стыдно хотеть: тест-драйв Volvo V60 в Украине
Во времена повального увлечения кроссоверами, подпитанного состоянием наших дорог, мы как-то забываем об эмоциях и преимуществах, которые дарят стильные легковые универсалы. Фокус решил напомнить о них, взяв на тест-драйв Volvo V60.
Садишься за руль обновленного Volvo V60, включаешь зажигание, а из динамиков льется "Органная месса" Баха, и автомобиль у тебя – универсал, и называется он Вольво, и седина в волосах присутствует, и спешить никуда не хочется, но…
…сразу начинаешь выделять из известного классического произведения маршевые нотки и ощущать его напор и динамику. А затем делаешь вообще невообразимую вещь – выбираешь режим движения не Eco или Comfort, а Dynamic. И по лицу расплывается довольная улыбка!
Независимо от комплектации Volvo V60, все универсалы в Украине на момент тест-драйва имеют под капотом турбированные "двушки". Бензиновые двигатели Вольво В60 демонстрируют разные характеристики. На нашей машине установлен более мощный агрегат мощностью под две сотни сил, спортивные сиденья и подвеска. И при этом он сохраняет атмосферу изысканной современной роскоши.
Это вам не "чемодан": внешность Volvo V60 R-Design
И забудьте вы про эти ассоциации Вольво с крепкими и надежными, но угрюмыми и угловатыми массивными "чемоданами" из 80-х и 90-х.
Если уж придерживаться "багажной" темы, то новая Volvo V60 – это, скорее, удобная и практичная, легкая и универсальная, эргономичная и модная сумка-органайзер. В которой предусмотрено все – от размещения крупного багажа до подключения и зарядки современных девайсов. Да еще выполненная в спортивном стиле.
Что сразу и демонстрирует внешность Volvo V60. Этот легковой универсал Вольво не такой громоздкий и куда более элегантный, чем популярные ныне кроссоверы.
Словно приплюснутый капот, низкая посадка, большая колесная база – даже без демонстративно заваленных задних стоек, универсал выглядит стремительно. И фирменные "плечи" задних крыльев Вольво получили острые ребра.
Размеры Volvo V60:
- Длина – 4761 мм
- Ширина – 1850/2040* мм
- Высота – 1432 мм
- Колесная база – 2872 мм
- Дорожный просвет – 147 мм
- Объем багажника – 529/1441 л
*с наружными зеркалами
А в исполнении R-Design черный глянец на широкой решетке радиатора, релингах на крыше, окантовках боковых окон, элементах бампера и корпусах зеркал, а также легкосплавные диски особого дизайна придают универсалу еще больше спортивности.
Изысканный интерьер: салон Volvo V60
Элегантно проскользнуть за руль в салон Вольво В60 между развитыми валиками боковой поддержки спортивного кресла и низкой аркой дверного проема удается не всем. В длинной одежде или людям рослым и плотного телосложения сделать это не так просто, как зайти в кроссовер или взобраться во внедорожник.
Зато как же удобно сидеть! Комфортное кресло плотно облегает с боков и поддерживает ноги снизу.
Volvo V60 самостоятельно включает электрические обогревы заднего стекла, руля и сидений – в комплексе или по отдельности (при необходимости) и с выбранной интенсивностью.
Все настройки легко и интуитивно производишь через вертикально ориентированный центральный дисплей. Перфекционист наверняка оценит четкие шрифты и выдержанную в спокойных тонах цветовую гамму разделов.
Точно так же, без кричаще ярких картинок, решен дизайн цифрового щитка приборов. Дизайн можно поменять, и только вариант Performance добавляет будоражащие красные тона. Но в любом случае общая стилистика дизайна с двумя круглыми приборами не меняется.
Такое решение выглядит достаточно классическим и здорово сочетается с аккуратным дизайном экстерьера.
В отделке интерьера Volvo V60 R-Design обошлись без деревянных декоративных элементов. Такой салон выглядит не только богато, но и технологично.Важно
Особый шик ему добавляют оригинальные переключатели. В салоне Вольво вместо банальной кнопки запуска и выключения мотора — элегантная ручка, которую надо повернуть. А чтобы сменить режим движения, нажимаем и прокручиваем рифленый "бочонок" переключателя Drive Mode.
Выдвижной серебристой шторкой легко прикрыть не только подстаканники, а и беспроводную зарядку. Помимо нее, кстати, есть и USB-разъемы, причем как классический, так и Type-C.
Так что спарить свой смартфон с мультимедиа Volvo V60 и пользоваться им при помощи программ Apple CarPlay или Android Auto довольно просто. Но и через Bluetooth пользоваться телефоном удобно.
При голосовом вызове абонента на щитке приборов появляется уточняющая информация. Например, высвечиваются все номера телефонов, что помогает выбрать, на какой звонить.
В ответ на свой девайс можно установить приложение Volvo Cars, чтобы удаленно пользоваться различными функциями.
Функции приложения Volvo Cars для Volvo V60:
- Открывание и закрывание окон
- Блокировка и разблокировка дверных замков
- Проверка, закрыт ли атвомобиль
- Проверка температуры в салоне и проветривание, прогрев или охлаждение салона
- Дистанционный запуск очистителя воздуха в салоне
- Поиск авто на паркинге
- Ведение бортового журнала
- Контроль запаса хода, расхода топлива и т.д.
- Получение информации про проведение ТО
- Вызов Volvo Assistance и получение технической помощи
Большая колесная база позволяет даже за высоким водителем или передним пассажиром сидеть, не упираясь в спинку переднего кресла коленями.
В спинке заднего дивана предусмотрен удобный подлокотник с отсеком для мелочевки и выдвигающимися подстаканниками. За ним – лючок для длинномеров. Что позволяет на Вольво В60 отправиться в дальнюю дорогу вчетвером и, прихватив с собой спортивный инвентарь, например – лыжи.
Для более крупного оборудования можно легко трансформировать задний ряд в ровную погрузочную площадку. Процесс загрузки и разгрузки багажника здорово облегчают низкая погрузочная высота и бесконтактное управление крышкой багажника с электроприводом. А шторку легко поднят даже с занятыми руками.
Кроме этого багажник Volvo V60 имеет массу крючков для пакетов, петель для страховочной сетки, боковой карман — то есть отличается не только объемом, а и хорошим функционалом.
Турбо + мягкий гибрид Вольво: тест-драйв Volvo V60 B4
Сейчас в Украине купить Volvo V60 можно в двух исполнениях. Все комплектации Вольво В60 оборудованы 2-литровым турбированным мотором, но в версии В3 и В4 он имеет разные характеристики.
Наш универсал Volvo V60 B4 с более мощным (197 л. с.) двигателем может спокойно и бесшумно везти всю компанию под незаметные и плавные смены передач. А может буквально "взрываться" крутящим моментом в 300 Нм.
Двигатели и цена Volvo V60 в Украине:
- Volvo V60 B3 (163 л.с.) – от 1 127 777 грн.*
- Volvo V60 B4 (197 л.с.) – от 1 275 923 грн.*
* на момент подготовки материала
Учитывая, что всю эту тягу он выдает просто в широченном диапазоне от 1500 до 4200 об/мин, вы практически все время имеете уверенную динамику.
Главное, дать коробке передач время приспособиться к более агрессивному стилю езды. Иначе привыкший к спокойной езде автомат Вольво В60 на резкое добавление газа реагирует после небольшой паузы.
В тоже время, всегда можно поменять настройки авто на Dynamic. И вот уже силовой агрегат откликается на акселератор более оперативно, тормоза более остро реагируют на педаль, а руль становится более упругим и чутким.Важно
Универсал Вольво, который с комфортными настройками выглядел очень гармоничным, в более спортивном варианте тоже настолько сбалансированный и гармоничный, что плотно и низко сидя в креслах, легко забыть, что управляешь не спортивным купе, а вместительным универсалом. Приятное ощущение.
А еще 4-цилиндровые бензиновые двигатели Вольво оснащены технологией mild hybrid, так называемого "мягкого гибрида". А значит, силовой агрегат Вольво включает электродвигатель, который развивает 10 кВт мощности и 40 Нм крутящего момента.
Это не означает, что универсал Volvo V60 B4 может ехать на электричестве. Но накапливать энергию в момент торможения и потом делиться ею на старте для экономии топлива умеет. Как это мило с его стороны.
Такая помощь благоприятно сказывается на экологии, но вот расход топлива 2-литрового турбомотора Volvo V60 ниже 9 литров на 100 км за короткий срок тест-драйва у нас не опустился.
Когда же ездовой цикл смещается от комбинированного к городскому, то и расход топлива бортовой компьютер показывает до 10 литров. Что ж, будем считать это приемлемой платой за нервный ритм движения в украинских реалиях.
Кстати, они включают и такие "прелести" дорог, как глубокие поперечные трещины, пробоины в асфальте с острыми краями, глубокие ямы и грубые заплаты. В таких условиях приходится буквально красться, завидуя большому дорожному просвету и коротким свесам кузова кроссоверов и внедорожников.
Более жесткая в исполнении R-Design подвеска Вольво В60 в определенной мере компенсируется всего лишь 18-дюймовыми колесными дисками и колесной базой более 2,8 метра. Что также повышает плавность хода.Важно
Хотя грубые дефекты даже через такие колеса ощущаются очень подробно. А вот более плавные неровности, например, лежачих полицейских и латки универсал проходит довольно округло.
В тоже время вы избавлены от раскачки и подскакивания, свойственных более высоким кроссоверам и внедорожникам, преодолевая неровности с комфортом легковушки. А на ровном покрытии легковой универсал в отличии от них уверенно держит дорогу и без кренов, как по лекалу прописывает повороты.
Резюме Фокуса
В формате легкового универсала обновленный Volvo V60 отлично исполняет функции и семейного авто, и служебной машины в корпоративном парке, и удобного средства для путешествий.
Вольво В60 позволяет прихватить с собой кипу спортивного инвентаря и оборудования для работы, активного отдыха или спорта. Водитель же при этом может получать удовольствие от вождения, а пассажиры наслаждаться комфортом премиального легкового авто
При этом сам автомобиль будет зорко следить за безопасностью — предупреждать и поддерживать в любой дорожной ситуации: корректировать положение в полосе, держать дистанцию, самостоятельно переключать свет фар, сигнализировать о риске столкновении или наезда на пешехода/велосипедиста и экстренно тормозить при необходимости.
Плюсы Volvo V60
+ Уверенное поведение на дороге
+ Вместительный универсальный и удобный в пользовании багажник
+ Премиальное качество исполнения
+ Грамотная работа систем безопасности
Минусы Volvo V60
- В реалиях наших дорог и вне ровного асфальта легче и спокойнее ездить на кроссовере или внедорожнике с большим клиренсом и более короткими свесами кузова
- Может, в Европе и получилось бы ездить с заявленным расходом топлива, но у нас он оказался выше заявленного
Характеристики Volvo V60 B4:
|Тип двигателя
|бензиновы с турбонаддувом + мягкий гибрид MHEV
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1969
|Мощность двигателя, кВт (л. с.)/об/мин.
|145(197)/4800 - 5400
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|300/1500 - 4200
|Коробка передач
|8-ступенчатая автоматическая
|Привод
|передний
|Расход топлива, смешанный
|6,4–7,3
|Макс. скорость, км/ч
|180
|Разгон 0–100 км/ч, с
|8
|Объем топливного бака, л
|60
Ранее Фокус провел тест-драйв Volvo XC40 Recharge и рассказал, что в Украине уже представили его купеобразный вариант Volvo C40 Recharge.
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