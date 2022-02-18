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Универсал, который не стыдно хотеть: тест-драйв Volvo V60 в Украине

Дмитрий Чабан
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Фото: Дмитрий Чабан | Универсал Volvo V60 второго поколения построен на общей модульной платформе, которая лежит в основе всех авто Вольво 60-й и 90-й серий

Во времена повального увлечения кроссоверами, подпитанного состоянием наших дорог, мы как-то забываем об эмоциях и преимуществах, которые дарят стильные легковые универсалы. Фокус решил напомнить о них, взяв на тест-драйв Volvo V60.

Садишься за руль обновленного Volvo V60, включаешь зажигание, а из динамиков льется "Органная месса" Баха, и автомобиль у тебя – универсал, и называется он Вольво, и седина в волосах присутствует, и спешить никуда не хочется, но…

…сразу начинаешь выделять из известного классического произведения маршевые нотки и ощущать его напор и динамику. А затем делаешь вообще невообразимую вещь – выбираешь режим движения не Eco или Comfort, а Dynamic. И по лицу расплывается довольная улыбка!

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Трудно найти ракурс спереди, чтобы показать, что Volvo V60 B4 – универсал. Он все время напоминает чуть ли не купе
Фото: Дмитрий Чабан
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В исполнении R-Design Volvo V60 2021 года щеголяет черной глянцевой отделкой
Фото: Дмитрий Чабан

Независимо от комплектации Volvo V60, все универсалы в Украине на момент тест-драйва имеют под капотом турбированные "двушки". Бензиновые двигатели Вольво В60 демонстрируют разные характеристики. На нашей машине установлен более мощный агрегат мощностью под две сотни сил, спортивные сиденья и подвеска. И при этом он сохраняет атмосферу изысканной современной роскоши.

Это вам не "чемодан": внешность Volvo V60 R-Design

И забудьте вы про эти ассоциации Вольво с крепкими и надежными, но угрюмыми и угловатыми массивными "чемоданами" из 80-х и 90-х.

Если уж придерживаться "багажной" темы, то новая Volvo V60 – это, скорее, удобная и практичная, легкая и универсальная, эргономичная и модная сумка-органайзер. В которой предусмотрено все – от размещения крупного багажа до подключения и зарядки современных девайсов. Да еще выполненная в спортивном стиле.

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Дорожный просвет в 147 мм и колесная база более 2.8 м не совсем то, что надо вне ровных дорог. Это путешественник по гладкому асфальту
Фото: Дмитрий Чабан
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За стремительным дизайном универсала скрывается уникальная способностью перевозить огромное количество поклажи
Фото: Дмитрий Чабан

Что сразу и демонстрирует внешность Volvo V60. Этот легковой универсал Вольво не такой громоздкий и куда более элегантный, чем популярные ныне кроссоверы.

Словно приплюснутый капот, низкая посадка, большая колесная база – даже без демонстративно заваленных задних стоек, универсал выглядит стремительно. И фирменные "плечи" задних крыльев Вольво получили острые ребра.

Размеры Volvo V60:

  • Длина – 4761 мм
  • Ширина – 1850/2040* мм
  • Высота – 1432 мм
  • Колесная база – 2872 мм
  • Дорожный просвет – 147 мм
  • Объем багажника – 529/1441 л

*с наружными зеркалами

А в исполнении R-Design черный глянец на широкой решетке радиатора, релингах на крыше, окантовках боковых окон, элементах бампера и корпусах зеркал, а также легкосплавные диски особого дизайна придают универсалу еще больше спортивности.

Изысканный интерьер: салон Volvo V60

Элегантно проскользнуть за руль в салон Вольво В60 между развитыми валиками боковой поддержки спортивного кресла и низкой аркой дверного проема удается не всем. В длинной одежде или людям рослым и плотного телосложения сделать это не так просто, как зайти в кроссовер или взобраться во внедорожник.

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Салон Volvo V60 как и других современных Вольво демонстрирует сдержанную роскошь. Здесь нет кричащих элементов и ярких цветных картинок на мониторах
Фото: Дмитрий Чабан

Зато как же удобно сидеть! Комфортное кресло плотно облегает с боков и поддерживает ноги снизу.

Volvo V60 самостоятельно включает электрические обогревы заднего стекла, руля и сидений – в комплексе или по отдельности (при необходимости) и с выбранной интенсивностью.

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Цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма только в варианте Performance раскрашен в красные тона. В остальных случаях они более холодные
Фото: Дмитрий Чабан

Все настройки легко и интуитивно производишь через вертикально ориентированный центральный дисплей. Перфекционист наверняка оценит четкие шрифты и выдержанную в спокойных тонах цветовую гамму разделов.

Точно так же, без кричаще ярких картинок, решен дизайн цифрового щитка приборов. Дизайн можно поменять, и только вариант Performance добавляет будоражащие красные тона. Но в любом случае общая стилистика дизайна с двумя круглыми приборами не меняется.

Такое решение выглядит достаточно классическим и здорово сочетается с аккуратным дизайном экстерьера.

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Вертикальный центральный сенсорный экран диагональю 9 дюймов демонстрирует сдержанную цветовую гамму, выполненную в спокойных тонах
Фото: Дмитрий Чабан
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Многочисленные вспомогательные системы легко настроить под свои требования
Фото: Дмитрий Чабан
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Система климат-контроля может автоматически и с нужной интенсивностью включать подогрев руля, кресел и стекла
Фото: Дмитрий Чабан
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Характеистики отклика рулевого привода, силового агрегата и тормозной системы можно настроить и собрать собственную конфигурацию
Фото: Дмитрий Чабан
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В отделке интерьера Volvo V60 R-Design обошлись без деревянных декоративных элементов. Такой салон выглядит не только богато, но и технологично.

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Особый шик ему добавляют оригинальные переключатели. В салоне Вольво вместо банальной кнопки запуска и выключения мотора — элегантная ручка, которую надо повернуть. А чтобы сменить режим движения, нажимаем и прокручиваем рифленый "бочонок" переключателя Drive Mode.

Выдвижной серебристой шторкой легко прикрыть не только подстаканники, а и беспроводную зарядку. Помимо нее, кстати, есть и USB-разъемы, причем как классический, так и Type-C.

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Может, в кресла с такой развитой боковой поддержкой не всем удобно садиться. Но выбираться из их крепких объятий не хочется никому
Фото: Дмитрий Чабан
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Боковая поддержка бедер есть даже на выдвижных (при помощи электропривода) валиках, которые позволяют увеличить длину подушки
Фото: Дмитрий Чабан

Так что спарить свой смартфон с мультимедиа Volvo V60 и пользоваться им при помощи программ Apple CarPlay или Android Auto довольно просто. Но и через Bluetooth пользоваться телефоном удобно.

При голосовом вызове абонента на щитке приборов появляется уточняющая информация. Например, высвечиваются все номера телефонов, что помогает выбрать, на какой звонить.

В ответ на свой девайс можно установить приложение Volvo Cars, чтобы удаленно пользоваться различными функциями.

Функции приложения Volvo Cars для Volvo V60:

  1. Открывание и закрывание окон
  2. Блокировка и разблокировка дверных замков
  3. Проверка, закрыт ли атвомобиль
  4. Проверка температуры в салоне и проветривание, прогрев или охлаждение салона
  5. Дистанционный запуск очистителя воздуха в салоне
  6. Поиск авто на паркинге
  7. Ведение бортового журнала
  8. Контроль запаса хода, расхода топлива и т.д.
  9. Получение информации про проведение ТО
  10. Вызов Volvo Assistance и получение технической помощи

Большая колесная база позволяет даже за высоким водителем или передним пассажиром сидеть, не упираясь в спинку переднего кресла коленями.

В спинке заднего дивана предусмотрен удобный подлокотник с отсеком для мелочевки и выдвигающимися подстаканниками. За ним – лючок для длинномеров. Что позволяет на Вольво В60 отправиться в дальнюю дорогу вчетвером и, прихватив с собой спортивный инвентарь, например – лыжи.

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Внутри авто оказывается более компактным чем можно было подумать при взгляде со стороны. Но это отмечают только высокие и тучные люди
Фото: Дмитрий Чабан
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Удобный подлокотник предлагает выдвижные подстаканники, нишу и закрывающийся бокс для мелочевки
Фото: Дмитрий Чабан

Для более крупного оборудования можно легко трансформировать задний ряд в ровную погрузочную площадку. Процесс загрузки и разгрузки багажника здорово облегчают низкая погрузочная высота и бесконтактное управление крышкой багажника с электроприводом. А шторку легко поднят даже с занятыми руками.

Кроме этого багажник Volvo V60 имеет массу крючков для пакетов, петель для страховочной сетки, боковой карман — то есть отличается не только объемом, а и хорошим функционалом.

Турбо + мягкий гибрид Вольво: тест-драйв Volvo V60 B4

Сейчас в Украине купить Volvo V60 можно в двух исполнениях. Все комплектации Вольво В60 оборудованы 2-литровым турбированным мотором, но в версии В3 и В4 он имеет разные характеристики.

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Двигатели Volvo V60 имеют разные характеристики, но их объединяет объем 2 литра, турбонаддув и система "мягкого гибрида"
Фото: Дмитрий Чабан

Наш универсал Volvo V60 B4 с более мощным (197 л. с.) двигателем может спокойно и бесшумно везти всю компанию под незаметные и плавные смены передач. А может буквально "взрываться" крутящим моментом в 300 Нм.

Двигатели и цена Volvo V60 в Украине:

  • Volvo V60 B3 (163 л.с.) – от 1 127 777 грн.*
  • Volvo V60 B4 (197 л.с.) – от 1 275 923 грн.*

* на момент подготовки материала

Учитывая, что всю эту тягу он выдает просто в широченном диапазоне от 1500 до 4200 об/мин, вы практически все время имеете уверенную динамику.

Главное, дать коробке передач время приспособиться к более агрессивному стилю езды. Иначе привыкший к спокойной езде автомат Вольво В60 на резкое добавление газа реагирует после небольшой паузы.

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Интерьер Вольво В60 предлагает и оригинальные решения. Так, мотор запускается и выключается не банальной кнопкой, а красивой поворачивающейся ручкой, которая здорово вписалась в лаконичный интерьер
Фото: Дмитрий Чабан

В тоже время, всегда можно поменять настройки авто на Dynamic. И вот уже силовой агрегат откликается на акселератор более оперативно, тормоза более остро реагируют на педаль, а руль становится более упругим и чутким.

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Универсал Вольво, который с комфортными настройками выглядел очень гармоничным, в более спортивном варианте тоже настолько сбалансированный и гармоничный, что плотно и низко сидя в креслах, легко забыть, что управляешь не спортивным купе, а вместительным универсалом. Приятное ощущение.

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Выдвижной серебристой шторкой легко прикрыть не только подстаканники, а и беспроводную зарядку. Этой же шторкой удобно фиксировать смартфон
Фото: Дмитрий Чабан

А еще 4-цилиндровые бензиновые двигатели Вольво оснащены технологией mild hybrid, так называемого "мягкого гибрида". А значит, силовой агрегат Вольво включает электродвигатель, который развивает 10 кВт мощности и 40 Нм крутящего момента.

Это не означает, что универсал Volvo V60 B4 может ехать на электричестве. Но накапливать энергию в момент торможения и потом делиться ею на старте для экономии топлива умеет. Как это мило с его стороны.

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Новая Вольво В60 может ехать быстро и "нарядно". Так что и расход топлива 9-10 литров на сотню не шокирует
Фото: Дмитрий Чабан

Такая помощь благоприятно сказывается на экологии, но вот расход топлива 2-литрового турбомотора Volvo V60 ниже 9 литров на 100 км за короткий срок тест-драйва у нас не опустился.

Когда же ездовой цикл смещается от комбинированного к городскому, то и расход топлива бортовой компьютер показывает до 10 литров. Что ж, будем считать это приемлемой платой за нервный ритм движения в украинских реалиях.

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В 5-местной конфигурации и загрузке под шторку объем багажника Volvo V60 529 литров – это даже больше чем у кроссовера ХС60. Шторку легко поднять в одно касание
Фото: Дмитрий Чабан
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Объем отсека при сложенном заднем ряде – 1441 л. Погрузочная высота небольшая, что здорово облегчает загрузку/разгрузку. Под полом — докатка
Фото: Дмитрий Чабан

Кстати, они включают и такие "прелести" дорог, как глубокие поперечные трещины, пробоины в асфальте с острыми краями, глубокие ямы и грубые заплаты. В таких условиях приходится буквально красться, завидуя большому дорожному просвету и коротким свесам кузова кроссоверов и внедорожников.

Более жесткая в исполнении R-Design подвеска Вольво В60 в определенной мере компенсируется всего лишь 18-дюймовыми колесными дисками и колесной базой более 2,8 метра. Что также повышает плавность хода.

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Хотя грубые дефекты даже через такие колеса ощущаются очень подробно. А вот более плавные неровности, например, лежачих полицейских и латки универсал проходит довольно округло.

В тоже время вы избавлены от раскачки и подскакивания, свойственных более высоким кроссоверам и внедорожникам, преодолевая неровности с комфортом легковушки. А на ровном покрытии легковой универсал в отличии от них уверенно держит дорогу и без кренов, как по лекалу прописывает повороты.

Резюме Фокуса

В формате легкового универсала обновленный Volvo V60 отлично исполняет функции и семейного авто, и служебной машины в корпоративном парке, и удобного средства для путешествий.

Вольво В60 позволяет прихватить с собой кипу спортивного инвентаря и оборудования для работы, активного отдыха или спорта. Водитель же при этом может получать удовольствие от вождения, а пассажиры наслаждаться комфортом премиального легкового авто

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Если вы планируете выезжать в лес не только для фотосъемки, то подумайте про Volvo V60 Cross Country с полным приводом и увеличенным до 203 мм клиренсом
Фото: Дмитрий Чабан

При этом сам автомобиль будет зорко следить за безопасностью — предупреждать и поддерживать в любой дорожной ситуации: корректировать положение в полосе, держать дистанцию, самостоятельно переключать свет фар, сигнализировать о риске столкновении или наезда на пешехода/велосипедиста и экстренно тормозить при необходимости.

Плюсы Volvo V60

+ Уверенное поведение на дороге

+ Вместительный универсальный и удобный в пользовании багажник

+ Премиальное качество исполнения

+ Грамотная работа систем безопасности

Минусы Volvo V60

- В реалиях наших дорог и вне ровного асфальта легче и спокойнее ездить на кроссовере или внедорожнике с большим клиренсом и более короткими свесами кузова

- Может, в Европе и получилось бы ездить с заявленным расходом топлива, но у нас он оказался выше заявленного

Характеристики Volvo V60 B4:

Тип двигателя бензиновы с турбонаддувом + мягкий гибрид MHEV
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1969
Мощность двигателя, кВт (л. с.)/об/мин. 145(197)/4800 - 5400
Крутящий момент, Нм/об/мин. 300/1500 - 4200
Коробка передач 8-ступенчатая автоматическая
Привод передний
Расход топлива, смешанный 6,4–7,3
Макс. скорость, км/ч 180
Разгон 0–100 км/ч, с 8
Объем топливного бака, л 60

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