Універсал, який не соромно хотіти: тест-драйв Volvo V60 в Україні
У часи повального захоплення кросоверами, підживленого станом наших доріг, ми якось забуваємо про емоції та переваги, які дарують стильні легкові універсали. Фокус вирішив нагадати про них, взявши на тест-драйв Volvo V60.
Сідаєш за кермо оновленого Volvo V60, вмикаєш запалювання, а з динаміків ллється "Органна меса" Баха, й автомобіль у тебе — універсал, і називається він Вольво, і сивина у волоссі є, і поспішати нікуди не хочеться, але…
…одразу починаєш виділяти з відомого класичного твору маршеві нотки та відчувати його натиск і динаміку. А потім робиш взагалі неймовірну річ — обираєш режим руху не Eco чи Comfort, а Dynamic. І на обличчі розпливається задоволена посмішка!
Незалежно від комплектації Volvo V60, усі універсали в Україні на момент тест-драйву мають під капотом турбовані "двійки". Бензинові двигуни Вольво В60 демонструють різні характеристики. На нашій машині встановлений потужніший агрегат потужністю під дві сотні сил, спортивні сидіння та підвіска. І при цьому він зберігає атмосферу вишуканої сучасної розкоші.
Це вам не "валіза": зовнішність Volvo V60 R-Design
І забудьте ви про ці асоціації Вольво з міцними та надійними, але похмурими та незграбними масивними "валізами" з 80-х і 90-х.
Якщо вже дотримуватися "багажної" теми, то нова Volvo V60 — це, швидше, зручна та практична, легка й універсальна, ергономічна та модна сумка-органайзер. У якій передбачено все — від розміщення великого багажу до підключення і заряджання сучасних девайсів. Та ще й виконана у спортивному стилі.
Що одразу й демонструє зовнішність Volvo V60. Цей легковий універсал Вольво не такий громіздкий і набагато елегантніший, ніж популярні нині кросовери.
Немов плескатий капот, низька посадка, велика колісна база — навіть без демонстративно завалених задніх стійок, універсал виглядає стрімко. І фірмові "плечі" задніх крил Вольво отримали гострі ребра.
Розміри Volvo V60:
- довжина — 4 761 мм;
- ширина — 1 850/2 040* мм;
- висота — 1 432 мм;
- колісна база — 2 872 мм;
- дорожній просвіт — 147 мм;
- об'єм багажника — 529/1 441 л.
*із зовнішніми дзеркалами
А у виконанні R-Design чорний глянець на широкій решітці радіатора, релінгах на даху, окантовках бічних вікон, елементах бампера та корпусах дзеркал, а також легкосплавні диски особливого дизайну надають універсалу ще більше спортивності.
Вишуканий інтер'єр: салон Volvo V60
Елегантно прослизнути за кермо в салон Вольво В60 між розвиненими валиками бічної підтримки спортивного крісла та низькою аркою дверного отвору вдається не всім. У довгому одязі або людям рослим і щільної статури зробити це не так просто, як зайти в кросовер або піднятися у позашляховик.
Зате як зручно сидіти! Комфортне крісло щільно облягає з боків і підтримує ноги знизу.
Volvo V60 самостійно вмикає електричні обігріви заднього скла, керма та сидінь — у комплексі або окремо (за необхідності) та з обраною інтенсивністю.
Усі налаштування легко й інтуїтивно здійснюєш через вертикально орієнтований центральний дисплей. Перфекціоніст напевно оцінить чіткі шрифти та витриману в спокійних тонах кольорову гаму розділів.
Так само, без занадто яскравих картинок, здійснено дизайн цифрового щитка приладів. Дизайн можна змінити, і тільки варіант Performance додає бентежні червоні тони. Але в жодному разі загальна стилістика дизайну з двома круглими приладами не змінюється.
Таке рішення виглядає досить класичним і чудово поєднується з акуратним дизайном екстер'єру.
В інтер'єрі Volvo V60 R-Design обійшлися без дерев'яних декоративних елементів. Такий салон виглядає не лише багато, а й технологічно.Важливо
Особливий шик додають оригінальні перемикачі. У салоні Вольво замість банальної кнопки запуску та вимкнення мотора — елегантна ручка, яку треба повернути. А щоб змінити режим руху, натискаємо та прокручуємо рифлене "боченя" перемикача Drive Mode.
Висувною сріблястою шторкою легко прикрити не лише підстаканники, а й бездротову зарядку. Крім неї, до речі, є USB-роз'єми, причому як класичний, так і Type-C.
Тож спарити свій смартфон із мультимедіа Volvo V60 та користуватися ним за допомогою програм Apple CarPlay або Android Auto досить просто. Але й через Bluetooth користуватися телефоном зручно.
Під час голосового дзвінка абонента на щитку приладів з'являється уточнювальна інформація. Наприклад, висвічуються всі номери телефонів, що допомагає обрати, на який телефонувати.
У відповідь на свій девайс можна встановити програму Volvo Cars, щоб віддалено користуватися різними функціями.
Функції програми Volvo Cars для Volvo V60:
- Відкривання і закривання вікон.
- Блокування і розблокування дверних замків.
- Перевірка, чи закритий атвомобіль.
- Перевірка температури в салоні та провітрювання, прогрів або охолодження салону.
- Дистанційний запуск очищувача повітря у салоні.
- Пошук авто на паркінгу.
- Ведення бортового журналу.
- Контроль запас ходу, витрати палива тощо.
- Отримання інформації щодо проведення ТО.
- Виклик Volvo Assistance та отримання технічної допомоги.
Велика колісна база дозволяє навіть за високим водієм чи переднім пасажиром сидіти, не впираючись у спинку переднього крісла колінами.
У спинці заднього дивана передбачений зручний підлокітник із відсіком для дрібничок і висувними підстаканниками. За ним — лючок для довгомірів. Що дозволяє на Вольво В60 вирушити в далеку дорогу вчотирьох і, прихопивши із собою спортивний інвентар, наприклад — лижі.
Для більшого обладнання можна легко трансформувати задній ряд на рівний навантажувальний майданчик. Процес завантаження і розвантаження багажника дуже полегшують низька вантажна висота та безконтактне керування кришкою багажника з електроприводом. А шторку легко піднято навіть із зайнятими руками.
Окрім цього багажник Volvo V60 має масу гачків для пакетів, петель для страхувальної сітки, бічну кишеню — тобто відрізняється не лише обсягом, а й гарним функціоналом.
Турбо + м'який гібрид Вольво: тест-драйв Volvo V60 B4
Зараз в Україні купити Volvo V60 можна у двох виконаннях. Усі комплектації Вольво В60 обладнані 2-літровим турбованим двигуном, але у версії В3 та В4 він має різні характеристики.
Наш універсал Volvo V60 B4 з потужнішим (197 к. с.) двигуном може спокійно та безшумно везти всю компанію під непомітні та плавні зміни передач. А може буквально "вибухати" крутним моментом у 300 Нм.
Двигуни та ціна Volvo V60 в Україні:
- Volvo V60 B3 (163 к. с.) — від 1 127 777 грн*.
- Volvo V60 B4 (197 к. с.) — від 1 275 923 грн*.
*на момент підготовки матеріалу
Враховуючи, що всю цю тягу він видає просто в широкому діапазоні від 1 500 до 4 200 об/хв, ви практично весь час маєте впевнену динаміку.
Головне, дати коробці передач час пристосуватися до агресивнішого стилю їзди. Інакше звиклий до спокійної їзди автомат Вольво В60 на різке додавання газу реагує після невеликої паузи.
У той же час, завжди можна змінити налаштування автомобіля на Dynamic. Й ось уже силовий агрегат відгукується на акселератор оперативніше, гальма гостріше реагують на педаль, а кермо стає більш пружним і чуйним.Важливо
Універсал Вольво, який з комфортними налаштуваннями виглядав дуже гармонійним, у більш спортивному варіанті теж настільки збалансований і гармонійний, що щільно та низько сидячи у кріслах, легко забути, що керуєш не спортивним купе, а містким універсалом. Приємне відчуття.
А ще чотирициліндрові бензинові двигуни Вольво оснащені технологією mild hybrid, так званого "м'якого гібрида". Отже, силовий агрегат Вольво вмикає електродвигун, який розвиває 10 кВт потужності та 40 Нм крутного моменту.
Це не означає, що універсал Volvo V60 B4 може їхати на електриці. Але накопичувати енергію в момент гальмування і згодом ділитися нею на старті для економії палива вміє. Як це мило з його боку.
Така допомога сприятливо позначається на екології, але витрата палива 2-літрового турбомотора Volvo V60 нижче 9 літрів на 100 км за короткий термін тест-драйву в нас не опустився.
Коли ж їздовий цикл зміщується від комбінованого до міського, то й витрати пального на бортовий комп'ютер показують до 10 літрів. Що ж, вважатимемо це за прийнятну плату за нервовий ритм руху в українських реаліях.
До речі, вони враховують і такі "принади" доріг, як глибокі поперечні тріщини, пробоїни в асфальті з гострими краями, глибокі ями та грубі латки. У таких умовах доводиться буквально крастися, заздрючи великому дорожньому просвіту та коротким звисам кузова кросоверів і позашляховиків.
Більш жорстка у виконанні R-Design підвіска Вольво В60 певною мірою компенсується лише 18-дюймовими колісними дисками та колісною базою понад 2,8 метрів. Що також збільшує плавність ходу.Важливо
Хоча грубі дефекти навіть через такі колеса відчуваються чітко. А ось більш плавні нерівності, наприклад, лежачих поліцейських і латки універсал проходить досить округло.
У той же час ви позбавлені від розгойдування і підстрибування, властивих вищим кросоверам і позашляховикам, долаючи нерівності з комфортом легковика. А на рівному покритті легковий універсал, на відміну від них, впевнено тримає дорогу і без кренів, як по лекалу прописує повороти.
Резюме Фокусу
У форматі легкового універсала оновлений Volvo V60 чудово виконує функції і сімейного авто, і службової машини в корпоративному парку, і зручного засобу для подорожей.
Вольво В60 дозволяє прихопити із собою стос спортивного інвентарю та обладнання для роботи, активного відпочинку чи спорту. Водій при цьому може отримувати задоволення від кермування, а пасажири насолоджуватися комфортом преміального легкового авто.
При цьому сам автомобіль пильно стежитиме за безпекою — буде попереджати і підтримувати в будь-якій дорожній ситуації: коригувати положення в смузі, тримати дистанцію, самостійно перемикати світло фар, сигналізувати про ризик зіткнення або наїзду на пішохода / велосипедиста й екстренно гальмувати за необхідності.
Плюси Volvo V60
+ упевнена поведінка на дорозі;
+ місткий універсальний і зручний у користуванні багажник;
+ преміальна якість виконання;
+ грамотна робота систем безпеки.
Мінуси Volvo V60
- у реаліях наших доріг і поза рівним асфальтом легше та спокійніше їздити на кросовері або позашляховику з великим кліренсом і більш короткими звисами кузова;
- може, в Європі й вийшло б їздити із заявленою витратою палива, але в нас він виявився вищим за заявлене.
Характеристики Volvo V60 B4:
|Тип двигуна
|бензиновий з турбонаддувом + м'який гібрид MHEV
|Кількість та розміщення циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1 969
|Потужність двигуна, кВт (к. с.) / об/хв
|145 (197) / 4 800-5 400
|Крутний момент, Нм/об/хв
|300/1 500-4 200
|Коробка передач
|8-ступінчаста автоматична
|Привід
|передній
|Витрата палива, змішаний
|6,4-7,3
|Максимальна швидкість, км/год
|180
|Розгін 0-100 км/год, с
|8
|Об'єм паливного бака, л
|60
Раніше Фокус провів тест-драйв Volvo XC40 Recharge і розповів, що в Україні вже представили його купеподібний варіант Volvo C40 Recharge.
Також ми писали про те, що компанія Volvo потай показала оновлений варіант моделі XC40.