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Авто

Volkswagen представив недорогий пікап з економним двигуном (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Saveiro доступний у трьох комплектаціях

Оновлений Volkswagen Saveiro отримав свіжий дизайн. Пікап оснащений 116-сильним двигуном і витрачає менше ніж 9 літрів бензину на 100 км.

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У Бразилії представили оновлений компактний пікап Saveiro. Новинка отримала змінений дизайн і розширений список оснащення. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Спереду Volkswagen Saveiro встановлені довгасті фари та широка решітка радіатора. У бампері розташовані протитуманні фари.

Ззаду розміщені компактні ліхтарі. На бампері є сталева захисна пластина.

Volkswagen Saveiro 2024 Fullscreen
Ззаду встановлено компактні ліхтарі
Фото: Volkswagen

Volkswagen Saveiro заснований на компактному седані Gol. Пікап відрізняється піднятою підвіскою і пластиковими накладками на кузові.

На вибір запропоновано три версії моделі — Robust, Trendline та Extreme. Вони доступні з одинарною або подвійною кабіною.

Базова версія пікапа пропонується з 15-дюймовими сталевими дисками. Дорожчі комплектації доступні з 16-дюймовими легкосплавними дисками.

Найдорожчі модифікації отримають ексклюзивні кольори, нові емблеми та зовнішній багажник. Внутрішнє оздоблення буде виконано зі шкіри Grey Oliver.

Volkswagen Saveiro 2024 Fullscreen
Топова версія Extreme вирізняється унікальним оформленням екстер'єру
Фото: Volkswagen

Під капотом розташований 1,6-літровий атмосферний бензиновий двигун потужністю 116 к.с. Витрата пального у змішаному циклі становить менше ніж 9 літрів на 100 км.

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Оновлений Volkswagen Saveiro надійде в продаж у Бразилії вже восени цього року. Початкова ціна пікапа становитиме 13 500 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що американська компанія Fisker показала інноваційний електричний пікап Alaska.