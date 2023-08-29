Volkswagen представив недорогий пікап з економним двигуном (фото)

Оновлений Volkswagen Saveiro отримав свіжий дизайн. Пікап оснащений 116-сильним двигуном і витрачає менше ніж 9 літрів бензину на 100 км.

Related video

У Бразилії представили оновлений компактний пікап Saveiro. Новинка отримала змінений дизайн і розширений список оснащення. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Спереду Volkswagen Saveiro встановлені довгасті фари та широка решітка радіатора. У бампері розташовані протитуманні фари.

Ззаду розміщені компактні ліхтарі. На бампері є сталева захисна пластина.

Ззаду встановлено компактні ліхтарі Фото: Volkswagen

Volkswagen Saveiro заснований на компактному седані Gol. Пікап відрізняється піднятою підвіскою і пластиковими накладками на кузові.

На вибір запропоновано три версії моделі — Robust, Trendline та Extreme. Вони доступні з одинарною або подвійною кабіною.

Базова версія пікапа пропонується з 15-дюймовими сталевими дисками. Дорожчі комплектації доступні з 16-дюймовими легкосплавними дисками.

Найдорожчі модифікації отримають ексклюзивні кольори, нові емблеми та зовнішній багажник. Внутрішнє оздоблення буде виконано зі шкіри Grey Oliver.

Топова версія Extreme вирізняється унікальним оформленням екстер'єру Фото: Volkswagen

Під капотом розташований 1,6-літровий атмосферний бензиновий двигун потужністю 116 к.с. Витрата пального у змішаному циклі становить менше ніж 9 літрів на 100 км.

Важливо

Пікап Volkswagen Amarok отримав нестандартну версію для рятувальників (фото)

Оновлений Volkswagen Saveiro надійде в продаж у Бразилії вже восени цього року. Початкова ціна пікапа становитиме 13 500 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що американська компанія Fisker показала інноваційний електричний пікап Alaska.