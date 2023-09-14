Альтернатива кросоверу: позашляховий Volkswagen Passat B9 показали до прем'єри (фото)

Універсал Volkswagen Passat Alltrack отримає позашляховий обвіс, а його кліренс збільшать. Модель запропонують у бензиновій, дизельній і гібридній версіях.

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У лінійці Volkswagen Passat B9 залишиться позашляховий варіант Alltrack. Універсал підвищеної прохідності мають представити у 2024 або 2025 році, а поки що на сайті Motor.es опубліковано перше його зображення.

Новий Volkswagen Passat Alltrack залишиться вірним звичній концепції. Йому збільшать кліренс, а також додадуть скромний пластиковий обвіс. Крім того, позашляховий універсал Volkswagen отримає гуму з більш високим профілем.

Салон Volkswagen Passat Alltrack не зазнає змін Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Passat B9, найімовірніше, залишиться без змін, хіба що запропонують нові варіанти внутрішнього оздоблення. Автомобіль буде просторішим за модель минулого покоління, а об'єм його багажника становитиме 690-1920 л.

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Очікується, що універсал Volkswagen Passat Alltrack запропонують виключно з повним приводом і 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями DSG. Він буде доступний з 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 265 к.с. і 193-сильним турбодизелем такого самого об'єму.

Об'єм багажника універсала становитиме 690-1920 л Фото: Volkswagen

Також має з'явитися гібрид VW Passat Alltrack потужністю 272 к. с. Він зможе проїхати до 100 км в електричному режимі.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічний універсал підвищеної прохідності нещодавно представив Mercedes-Benz.

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