Топменеджер Jaguar, який відповідає за радикальний ребрендинг, опинився в центрі скандалу

Виявилося, що бренд-директор Сантіно П'єтросанті, який "знищив" класичні авто "Ягуар", сам надавав перевагу потужним бензиновим суперкарам.

Сантіно П'єтросанті, бренд-директор Jaguar, який представив нову концепцію, згідно з якою культові авто матимуть нову символіку, а самі машини стануть електрокарами, опинився в центрі скандалу. Його звинувачують у "знищенні" одного з найзнаковіших брендів Британії, а тим часом сам він надавав перевагу саме класичним Jaguar, з ненажерливим мотором. Про це пише Daily Mail.

Ребрендинг "Ягуар", який викликав обурення фанатів бренду

У будинку Сантіно П'єтросанті виявилися вінтажні смаки: раніше біля його будинку був помічений класичний кабріолет Jaguar F-type з емблемою "Growler", яку скоро замінить новий логотип без зображення ягуара.

На фото, опублікованому в соціальних мережах чоловіком Сантіно, зображений новий культовий автомобіль вартістю до 150 000 фунтів стерлінгів, припаркований на під'їзній доріжці їхнього будинку вартістю 925 000 фунтів стерлінгів у Мілтон-Кінсі.

Автомобіль Сантіно, який ратує за радикальний ребрендинг "Ягуар" Фото: Соцмережi

І незважаючи на те, що Jaguar хвалиться своїм переходом на повністю електричне майбутнє, ця модель — справжній суперкар, оскільки її надпотужний двигун працює виключно на бензині.

П'єтросанті, який родом зі США і проживає в Мілтон-Кінсі зі своїм чоловіком-шотландцем Скоттом, є керівником бренду в компанії Jaguar. Він описує свою роль на LinkedIn як контроль "усіх брендів, продуктів і операцій на ринку Великої Британії".

Сантіно П'єтросанті Фото: Соцмережi

Саме Сантіно П'єтросанті спроєктував "пробуджений" ребрендинг культового автомобіля Jaguar, що викликав бурхливу реакцію і глузування по всьому світу.

Концепт нового автомобіля "Ягуар" Фото: Соцмережi

Автомобільна компанія, що існує майже 100 років, представила сміливий ребрендинг, над яким, вочевидь, працювала команда з 800 осіб під керівництвом П'єтросанті.

Найгучнішим його кроком стала відмова від класичної іконографії, включно зі значком "Growler", що зображає ягуара, який гарчить.

У рекламі, в якій не було жодного автомобіля, а саундтрек був виконаний у стилі техно, компанія заявила, що буде "створювати і жити яскраво", а також "прибирати буденність і ламати шаблони", але поки що все, що їй вдалося зробити, це викликати лють у своєї традиційної аудиторії.

Виступаючи на церемонії вручення премії Attitude Awards минулого місяця, П'єтросанті пообіцяв, що ребрендинг "поверне Jaguar до чогось дійсно особливого".

Виступ Сантіно П'єтросанті

"Ми говоримо не лише про нові автомобілі. Ми говоримо про абсолютно нові способи мислення та охоплення всього спектра людського потенціалу та креативності... У Jaguar ми з гордістю підтримуємо спільноту ЛГБТК+, бо знаємо, що оригінальність та креативність процвітають там, де люди вільні бути самими собою", — повідомив Сантіні та наголосив на тому, що в Jaguar прагнуть розвивати різноманітну, інклюзивну та єдину культуру.

Однак його зміни були сприйняті настільки погано, що зазнали критики з боку всіх, від Ілона Маска до The Spectator, який написав, що Jaguar "вирішив зруйнувати свою насилу завойовану репутацію таким разюче невимушеним способом".

Класичний автомобіль "Ягуар" Фото: InsideEVs

Така реакція, можливо, розчарувала П'єтросанті, який сам оцінив свою роботу так: "Це сміливо. Це безстрашно. Це яскраво. Це все, чим має бути Jaguar".

Керівний директор компанії визнав, що ті, кого, ймовірно, обурив ребрендинг, більше не є цільовою аудиторією, оскільки компанія прагне залучити нову, більш молоду аудиторію за допомогою повністю електричної лінійки абсолютно нових моделей.

Ягуар, що гарчить, більше не буде символікою бренду

А всього за два тижні відбудеться презентація концепт-кара, який має втілити новий підхід компанії до дизайну автомобілів, вона, найімовірніше, зазнає подальшої негативної реакції.

Джозеф Алессіо, дизайнер і артдиректор з Каліфорнії, розкритикував новий вигляд, написавши: "Цьому навчатимуть у школах, як не треба робити ребрендинг".

Нагадаємо, у США на аукціон Mecum виставили класичний кабріолет Jaguar E-Type 1967 року. За нього планують отримати чималі гроші, адже він є кіногероєм і "знімався" у фільмах про шпигуна Остіна Паверса.