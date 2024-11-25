Топ-менеджер Jaguar, отвечающий за радикальный ребрендинг, оказался в центре скандала

Оказалось, что бренд-директор Сантино Пьетросанти, который "уничтожил" классические авто "Ягуар", сам предпочитал мощные бензиновые суперкары.

Сантино Пьетросанти, бренд-директор Jaguar, который представил новую концепцию, согласно которому у культовых авто будет новая символика и сами машины станут электрокарами, оказался в центре скандала. Его обвиняют в "уничтожении" одного из самых знаковых брендов Британии, а тем временем сам он предпочитал именно классические Jaguar, с прожорливым мотором. Об этом пишет Daily Mail.

Ребрендинг "Ягуар", который вызвал негодование фанатов бренда

У дома Сантино Пьетросанти оказались винтажные вкусы: ранее возле его дома был замечен классический кабриолет Jaguar F-type с эмблемой "Growler", которую скоро заменит новый логотип без изображения ягуара.

На фотографии, опубликованной в социальных сетях мужем Сантино, запечатлен культовый автомобиль, новый стоимостью до 150 000 фунтов стерлингов, припаркованный на подъездной дорожке их дома стоимостью 925 000 фунтов стерлингов в Милтон-Кинсе.

Автомобиль Сантино, ратующего за радикальный ребрендинг "Ягуар" Фото: Соцсети

И несмотря на то, что Jaguar хвастается своим переходом на полностью электрическое будущее, эта модель — настоящий суперкар, поскольку ее сверхмощный двигатель работает исключительно на бензине.

Пьетросанти, родом из США и проживающий в Милтон-Кинсе со своим мужем-шотландцем Скоттом, является руководителем бренда в компании Jaguar. Он описывает свою роль на LinkedIn как контроль "всех брендов, продуктов и операций на рынке Великобритании".

Сантино Пьетросанти Фото: Соцсети

Именно Сантино Пьетросанти спроектировал "пробужденный" ребрендинг культового автомобиля Jaguar, вызвавший бурную реакцию и насмешки по всему миру.

Концепт нового автомобиля "Ягуар" Фото: Соцсети

Автомобильная компания, существующая почти 100 лет, представила смелый ребрендинг, над которым, по всей видимости, работала команда из 800 человек под руководством Пьетросанти.

Самым громким его шагом стал отказ от классической иконографии, включая значок "Growler", изображающий рычащего ягуара.

В рекламе, в которой не было ни одного автомобиля, а саундтрек был исполнен в стиле техно, компания заявила, что будет "создавать и жить ярко", а также "убирать обыденность и ломать шаблоны", но пока все, что ей удалось сделать, это вызвать ярость у своей традиционной аудитории.

Выступая на церемонии вручения премии Attitude Awards в прошлом месяце, Пьетросанти пообещал, что ребрендинг "вернет Jaguar к чему-то действительно особенному".

Выступление Сантино Пьетросанти

"Мы говорим не только о новых автомобилях. Мы говорим о совершенно новых способах мышления и охвате всего спектра человеческого потенциала и креативности… В Jaguar мы с гордостью поддерживаем сообщество ЛГБТК +, потому что знаем, что оригинальность и креативность процветают там, где люди свободны быть самими собой", — сообщил Сантини и отметил в Jaguar стремятся развивать разнообразную, инклюзивную и единую культуру.

Однако его перемены были восприняты настолько плохо, что подверглись критике со стороны всех, от Илона Маска до The Spectator, который написал, что Jaguar "решил разрушить свою с трудом завоеванную репутацию таким поразительно непринужденным образом".

Классический автомобиль "Ягуар" Фото: InsideEVs

Такая реакция, возможно, разочаровала Пьетросанти, который сам оценил свою работу так: "Это смело. Это бесстрашно. Это ярко. Это все, чем должен быть Jaguar".

Управляющий директор компании признал, что те, кого, вероятно, возмутил ребрендинг, больше не являются целевой аудиторией, поскольку компания стремится привлечь новую, более молодую аудиторию с помощью полностью электрической линейки совершенно новых моделей.

Рычащий ягуар больше не будет символикой бренда

А всего через две недели состоится презентация концепт-кара, который должен воплотить новый подход компании к дизайну автомобилей, она, скорее всего, подвергнется дальнейшей негативной реакции.

Джозеф Алессио, дизайнер и арт-директор из Калифорнии, раскритиковал новый облик, написав: "Этому будут учить в школах, как не надо делать ребрендинг".

Напомним, в США на аукцион Mecum выставили классический кабриолет Jaguar E-Type 1967 года. За него планируют получить немалые деньги, ведь он является киногероем и "снимался" в фильмах о шпионе Остине Пауэрсе.